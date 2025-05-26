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經濟放緩經營壓力變大 中國近8成上市銀行高管降薪

2025/05/26 06:55

去年近8成中國上市銀行高層主管遭降薪，以長沙銀行降幅82.4%最高。（翻攝長沙銀行官網）去年近8成中國上市銀行高層主管遭降薪，以長沙銀行降幅82.4%最高。（翻攝長沙銀行官網）

〔編譯盧永山／綜合報導〕去年有近8成中國上市銀行的高層主管遭到降薪，最高降幅達82.4%，主要因為中國經濟放緩，銀行同業競爭激烈，經營壓力變大。中國證監會本月稍早也發布新規，要求基金經理人的薪酬與業績掛勾，避免某些明星基金經理人操盤虧損卻仍領千萬年薪。

　據中媒《財經》報導，在A股上市的42家銀行中，有33家銀行管理層薪酬總額較2023年下降，占比達78.5%；其中，降幅最高的是長沙銀行，去年高層主管薪酬總額降至248.5萬元人民幣（下同），2023年為1411.1萬元，降幅約為82.4%。

　報導指出，高層主管降薪反映出近年來中國銀行業發展環境的改變。在經濟放緩，中國人民銀行多次調降利率的情況下，銀行業的息差收窄，加上同業競爭激烈，銀行業的經營壓力普遍加大，不少銀行均在去年財報中強調要「降本增效」。

　與此同時，結構性調整也是近年來一個重要變數。2022年8月中國財政部發布通知，要求國有金融企業有效平衡好領導班子、中層幹部和基層員工的收入分配關係，加大向一線員工、基層員工傾斜力度等。

　事實上，中國銀行業高層主管降薪早在2008年全球金融危機發生後就拉開序幕。2015年中國官方針對央企主要負責人提出薪酬改革方案，俗稱「限薪令」，高層主管平均薪酬從「限薪令」前的平均110萬元降至60萬元左右，近年則回升至80萬元左右。

　中國從今年2月起再對27家中央金融機構實施全面減薪和限薪，員工年薪將被設定上限為100萬元 美國南卡羅萊納大學艾肯商學院講座教授謝田表示，中國各級政府現在都缺錢，金融業央企更是負債累累，業績不佳，儘管有年薪100萬元上限的規定，但對其他行業而言還是望塵莫及，這是金融央企在收入銳減、債務沉重的情況下，以減少或限制員工收入作為削減開支的一部分的不得已做法。

　中國證監會5月7日也發布「推動公募基金高質量發展行動方案」，要求基金經理人的薪酬與業績掛勾。

　《證券時報》報導，目前中國大型基金公司基金經理人年薪大多介於200萬至400萬元之間，但未與業績掛勾。2022年至2023年，中國基金業整體虧損約2兆元，卻收取2700億元管理費，部分明星基金經理人操盤慘賠，領千萬年薪，引發投資人質疑。

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