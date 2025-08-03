天價條件換來15％關稅 韓媒炸了：韓企不改革經濟恐崩盤

韓國民眾在首爾美國大使館附近抗議川普對韓國的關稅政策。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普7月30日宣布美韓達成協議，韓承諾將在美投資3500億美元（約台幣10.5兆元），並向美國購買1000億美元（約台幣3.01兆元）能源產品，同時向美國全面開放市場，美國汽車、卡車、農產品等不被課任何關稅。對此，韓媒3日引述麥肯錫韓國辦公室主管的說法稱，韓國經濟早已被中國的快速發展逼入絕境，美國「關稅炸彈」的威脅更是雪上加霜，「如果韓企不進行徹底變革，韓國經濟可能會崩潰」。

韓媒《HankYung》3日報導，麥肯錫韓國分公司總裁宋承憲（音譯）對韓國經濟面臨的現實進行評估，他說，韓國經濟早已被中國的快速發展逼入絕境，美國「關稅炸彈」的威脅更是雪上加霜。他稱，只有放寬勞動法、遺產稅和贈與稅法、每週52小時工作制等規定，才能重振被削弱的企業家精神，使韓國經濟重回增長軌道。

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報導提及，過去10年，麥肯錫把韓國經濟比喻為「溫水煮青蛙」，如今因美國關稅炸彈，就像鍋裡被倒進沸水。面對當前的關稅挑戰，宋示警，如果韓國企業不徹底變革，韓國經濟可能會崩潰。他表示，隨著美國關稅從0%上升到15%，若企業繼續沿用現有的商業模式，除了競爭力下降，沒有其他可能性。

宋強調，石化、鋼鐵等落後於中國的行業要大刀闊斧進行調整，集中剩餘力量，全力投向生物科技、能源、航太、人工智慧（AI）等高附加值產業。

他說，面對滾燙的熱水，韓企若要鼓起跳出水面的勇氣，首先必須重振受挫的創業精神，政府和政界也必須打破僵硬的監管政策。他指出，韓國在造船、半導體、電池等關鍵產業所面臨危機，能否轉化為成長的契機，取決於如何應對挑戰。

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