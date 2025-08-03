晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

天價條件換來15％關稅 韓媒炸了：韓企不改革經濟恐崩盤

2025/08/03 22:41

韓國民眾在首爾美國大使館附近抗議川普對韓國的關稅政策。（美聯社）韓國民眾在首爾美國大使館附近抗議川普對韓國的關稅政策。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普7月30日宣布美韓達成協議，韓承諾將在美投資3500億美元（約台幣10.5兆元），並向美國購買1000億美元（約台幣3.01兆元）能源產品，同時向美國全面開放市場，美國汽車、卡車、農產品等不被課任何關稅。對此，韓媒3日引述麥肯錫韓國辦公室主管的說法稱，韓國經濟早已被中國的快速發展逼入絕境，美國「關稅炸彈」的威脅更是雪上加霜，「如果韓企不進行徹底變革，韓國經濟可能會崩潰」。

韓媒《HankYung》3日報導，麥肯錫韓國分公司總裁宋承憲（音譯）對韓國經濟面臨的現實進行評估，他說，韓國經濟早已被中國的快速發展逼入絕境，美國「關稅炸彈」的威脅更是雪上加霜。他稱，只有放寬勞動法、遺產稅和贈與稅法、每週52小時工作制等規定，才能重振被削弱的企業家精神，使韓國經濟重回增長軌道。

報導提及，過去10年，麥肯錫把韓國經濟比喻為「溫水煮青蛙」，如今因美國關稅炸彈，就像鍋裡被倒進沸水。面對當前的關稅挑戰，宋示警，如果韓國企業不徹底變革，韓國經濟可能會崩潰。他表示，隨著美國關稅從0%上升到15%，若企業繼續沿用現有的商業模式，除了競爭力下降，沒有其他可能性。

宋強調，石化、鋼鐵等落後於中國的行業要大刀闊斧進行調整，集中剩餘力量，全力投向生物科技、能源、航太、人工智慧（AI）等高附加值產業。

他說，面對滾燙的熱水，韓企若要鼓起跳出水面的勇氣，首先必須重振受挫的創業精神，政府和政界也必須打破僵硬的監管政策。他指出，韓國在造船、半導體、電池等關鍵產業所面臨危機，能否轉化為成長的契機，取決於如何應對挑戰。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財