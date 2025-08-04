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LTN經濟通》美元之外 唯一被看空的貨幣？

2025/08/04 06:44

有分析預期，日圓今年可能跌破150大關，主要是目前對日圓來說，利多因素並不多。（彭博）有分析預期，日圓今年可能跌破150大關，主要是目前對日圓來說，利多因素並不多。（彭博）

自民黨選舉失利 日圓疲軟

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於貨幣政策分歧，導致日圓對主要貨幣出現全面性的貶值，儘管在4月時，一度升值至7個月來的高點，但之後進一步貶值，特別是在進入7月後貶勢特別明顯，截至7月底，已從4月高點貶值超過6%， 來到1美元兌 148.27 日圓左右的水準，隨著日本自民黨與公民黨的執政聯盟於7月20日參議院大選慘敗，在政治風險的加劇的背景下，日圓可能面臨進一步下跌的風險。

2025年日本參議院選舉結果出爐，自民黨在這次選戰中僅獲39席，加上盟友公明黨的9席，總共僅拿下47席，低於原先設定的勝負門檻50席，也比改選前的66席還要少。這讓自公聯盟在參院的總席次降至122席，低於在野陣營的126席，無法獲得參院的過半多數。這代表自公執政聯盟在日本國會兩院都失去了絕對多數，全面進入朝小野大的執政局面。

面對敗選檢討聲浪，自民黨總裁、首相石破茂並未承擔政治責任執意留任，但他「遲早下台」的氣氛已在日本政壇蔓延，因為自民黨內「逼宮」聲浪四起，黨內具有總裁大位挑戰實力的人馬已開始有動作，至於在野黨則是隔岸觀火，不是表態不願與他合作，就是冷眼旁觀，這讓石破茂恐怕會變成「跛腳鴨」。

《彭博》報導，分析師指出，日本執政的自民黨在參議院選舉中失利，成為影響匯率的關鍵因素。市場擔憂，石破茂將訴諸民粹式支出政策（Populist Spending），可能會大幅增加政府支出，藉此拉抬執政聯盟的低迷支持率。與此同時，美日貿易協議中，日本已向美方承諾設立5500億美元的基金投資，也可能促使資本外流，進一步壓低日圓匯率。

部分分析認為，若石破茂下台，其接任者可能是去年自民黨黨魁選舉中惜敗的高市早苗，但高市早苗主張更積極的財政與貨幣寬鬆政策，恐會加速日圓貶值。

部分分析認為，若石破茂下台，其接任者可能是去年自民黨黨魁選舉中惜敗的高市早苗。（彭博）部分分析認為，若石破茂下台，其接任者可能是去年自民黨黨魁選舉中惜敗的高市早苗。（彭博）

 日圓若續貶 「利差交易」恐重起

這讓目前多位外匯策略師都看空日圓前景，他們預期，日本參議院選舉的結果將在未來推升日本政府支出，同時美國新一輪關稅措施，恐讓日本央行放緩升息步調。這樣的預期也反映在期權交易市場上，投資人正佈局日圓兌美元將再度下跌。

三菱日聯銀行全球市場研究主管哈爾彭尼（Derek Halpenny）表示：「雖然選舉已經結束，但政治風險仍存在，特別是石破茂可能下台、以及9月舉行自民黨黨魁選舉的可能性。」巴克萊證券策略師門田真一郎指出：「無論最終的政治走向為何，財政政策很可能將轉向更加擴張。如果日本執行大規模擴張性財政政策，美元兌日圓匯率有可能突破150，尤其當前匯價對長期利差變動高度敏感。」

日圓若進一步走貶，可能重燃「利差交易」（Carry Trade）熱潮，市場投資人將借入低利率日圓，再投資至高收益貨幣。

位於倫敦的野村國際（Nomura International）外匯期權資深交易員桑布拉尼 （Sagar Sambrani） 表示：「我們看到美元兌日元匯率升值有幾個原因，投資人普遍預期美元走弱過頭了，加上目前夏季市場波動不大，持有美元兌日圓多單可獲不錯利差。」

道富銀行（State Street）東京分行經理若林（Bart Wakabayashi）指出：「日本央行需要時間觀察關稅的實際影響，因此很可能暫時按兵不動。」他預期日圓今年可能跌破150大關，「目前對日圓來說，利多因素實在不多。」

自民黨在2025年日本參議院選舉慘敗，日本首相石破茂因此遭到逼宮，而在政治風險的加劇的背景下，日圓可能面臨進一步下跌的風險。（路透）自民黨在2025年日本參議院選舉慘敗，日本首相石破茂因此遭到逼宮，而在政治風險的加劇的背景下，日圓可能面臨進一步下跌的風險。（路透）

日本通膨嚴重

日本央行在7月31日的政策會議上，決定把政策利率維持在現行的0.5%左右，這是連續4次會議都把政策利率維持不變，此舉符合市場預期。與此同時，日本央行上調了通膨預期，同時繼續評估美國總統川普在達成美日貿易協議後，徵收關稅的影響。

不過日本央行在最新的每季展望報告中，將 2025年會計年度的核心消費者物價通膨率中位數預測，從 2.2% 上修至 2.7%，以反映食品價格上漲的影響。並略微上調對之後兩個會計年度核心通膨的預期。這導致市場猜測，日本央行可能在今年稍晚開始收緊貨幣政策。

穆迪分析（Moody’s Analytics）駐日本經濟學家安里克（Stefan Angrick）告訴英國《金融時報》：「根據目前看到的數據，市場本來就預期日本央行會上調2025年會計年度的預測，但沒想到他們連2026、2027年會計年度也一併上修」、「年初時由於市場對關稅的擔憂升溫，預測值曾一度下調，但現在又開始回升。這一切都暗示，不僅升息重新回到日程上，甚至可能在今年就發生。」

市場上仍有部分觀點對日圓持正面看法，主因是預期美元近期強勢難以持久。三井住友信託銀行市場策略師瀨良禮子表示，雖然作為貿易協議一部分的 5500 億美元美國投資基金，可能會刺激資金外流，但若美國聯準會啟動降息，日圓兌美元匯率今年有望回升至1美元兌142日圓至143日圓的區間。

日本央行在7月31日的政策會議上，決定把政策利率維持在現行的0.5%左右，這是連續4次會議都把政策利率維持不變。圖為日本央行行長植田和男。（法新社）日本央行在7月31日的政策會議上，決定把政策利率維持在現行的0.5%左右，這是連續4次會議都把政策利率維持不變。圖為日本央行行長植田和男。（法新社）

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