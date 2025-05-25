買入台積電股票的4個理由 美媒報導條條大道通台積電

美媒報導，有4個理由足以讓投資人拚命購買台積電股票。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕儘管人們對台灣地處地緣政治而感到擔憂，但台積電正採取措施緩解這些擔憂。同時，全球晶片需求龐大，台積電將在今年稍後和明年推出新技術來滿足市場需求。投資媒體Motley Fool報導指出，台積電為全球大多數最大的半導體公司生產晶片，追溯每項技術的晶片根源時，會發現條條大道都通往台積電，有4個理由足以讓投資人拚命購買台積電股票。

第一，台積電的足跡正走向全球。

討論台積電股票時通常會討論兩個風險：關稅和中國。人們擔心中國可能會攻擊台灣，但此舉將導致全球市場陷入混亂。關稅是另一個令人擔憂的問題，但目前半導體還沒遭徵關稅。

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雖然這兩種擔憂現在可能不是問題，但這並不意味著它們將來不會成為問題。為實現這一目標，台積電正實現全球業務多元化。公司已在美國擁有價值650億美元的工廠，但仍將額外投入1000億美元來建立更大的生產能力。台積電還在德國和日本建造工廠，這有助於降低其幾乎所有收入都來自台灣的風險。

透過增加美國產量，台積電也降低受到關稅影響的可能性。美國生產的晶片的需求已經很高。台灣半導體正在透過投資台灣以外的地區做出明智之舉，大大降低股票的風險。

第二，新技術即將到來。

儘管台積電已經擁有業界領先的3奈米晶片，但也計劃分別在2025年底和2026年推出2奈米和1.6奈米晶片。雖然這些晶片可以配置為具有更高的速度，但功耗才是這兩項技術的真正創新。

在與3奈米晶片相同速度等級的配置下，2奈米晶片的功耗將提高20%至30%，而1.6奈米片在此基礎上將提高15%至20%。

電力消耗是資料中心營運的一項巨大成本，任何能夠改善這一狀況的技術都將非常受市場歡迎。這可能成為台積電的巨大成長動力，因為企業可能會發現升級到具有2奈米或1.6奈米晶片的運算單元比運行耗電的老一代晶片更具成本效益。

第三，管理階層預見未來將實現巨大成長。

許多有利因素都對台積電有利。新技術與日益激烈的人工智慧軍備競賽相結合，導致對台積電晶片的需求激增。管理層在電話會議上對此進行詳細討論，並向投資者表示，未來五年與人工智慧相關的晶片收入將以約45%的複合年增長率 （CAGR） 增長。該公司預計整個公司的收入複合年增長率將接近20%。

這是5年內的巨大成長，如果管理層略微超出預期並實現 20% 的收入複合年增長率，其收入將增加近150%。很少有公司能夠實現這樣的成長，如果台積電能夠實現這些預期，它將成為一隻必持的股票。

第四，台積電的預期成長並未反映在股價中。

通常，當某檔股票預計在相當長的一段時間內會以高於市場的速度成長時，它的交易價格就會高於大盤。然而，台灣半導體的股票情況並非如此。

台積電的預期本益比略低於21倍，低於標準普爾500指數的預期本益比（約22倍）。這意味著台積電的股價並無溢價，投資者可以放心，他們沒有支付過高的價格。現在有多個強而有力的理由購買台積電股票，由於該股票的價格處於市場平均水平，看起來投資者可以瘋狂購買。

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