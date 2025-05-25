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巴菲特曝卸任CEO後還有任務：「不會坐在家看肥皂劇」

2025/05/25 22:02

股神巴菲特今年底即將卸任波克夏・海瑟威首席執行長一職，但他最近表示，仍計劃回到辦公室。（路透）股神巴菲特今年底即將卸任波克夏・海瑟威首席執行長一職，但他最近表示，仍計劃回到辦公室。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕股神巴菲特今年底即將卸任公司首席執行長一職，但他最近表示，仍計劃回到辦公室，他說：「我不會坐在家裡看肥皂劇」；「如果市場出現恐慌，我就會發揮作用」。

巴菲特將於今年底卸任波克夏・海瑟威執行長一職，但他實際上可能不會停止工作。5月14日，94歲的他向《華爾街日報》表示，在卸任執行長後，他不會待在家裡，而是計劃定期前往波克夏・海瑟威內布拉斯加州奧馬哈的總部，繼續貢獻他的投資理念和決策技能。

巴菲特說：「我不會坐在家裡看肥皂劇。我的興趣依然如故。」

在波克夏海瑟威最近一次年度股東大會（5月3日）之前，巴菲特尚未公開宣布退休計畫。從內部來看，他決定「只要我認為自己比任何人都更有用，就繼續擔任執行長……你知道，這讓我很驚訝，這種情況持續了這麼久」。

2021年5月，巴菲特任命其最終繼任者為公司非保險業務副董事長格雷格·阿貝爾。他告訴華爾街日報，最近他將自己的精力水平與阿貝爾進行比較，並認為他的繼任者在擔任公司執行長的能力方面已經超過了他。但巴菲特表示，儘管他偶爾會失去平衡、或記不起某人的名字，但他在動盪的市場中做出明智決策的能力並沒有受到撼動影響。

巴菲特表示，如果市場出現恐慌，他就會發揮作用，因為當價格下跌或其他人感到害怕時，他不會感到害怕，他說：「這實際上與年齡無關。」

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