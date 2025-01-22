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福壽董事長洪堯昆：今年營運挑戰 要看川普政策

2025/01/22 17:03

福壽董事長洪堯昆表示，今年營運的挑戰看美國總統川普，川普的政策會影響國際大宗物資價格波動，但他認為，大宗物資價格已到谷底，今年可望維持平穩。（記者楊雅民攝）福壽董事長洪堯昆表示，今年營運的挑戰看美國總統川普，川普的政策會影響國際大宗物資價格波動，但他認為，大宗物資價格已到谷底，今年可望維持平穩。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕福壽（1219）董事長洪堯昆表示，今年營運的挑戰看美國總統川普，川普的政策會影響國際大宗物資價格波動，但他認為，大宗物資價格已到谷底，今年可望維持平穩。

洪堯昆指出，去年黃豆價格直落，「一進就跌」，黃豆粉從2024年初每公斤20元跌至目前每公斤約12~13元，價格已到谷底，中國庫存很多，且烏俄戰爭結束的可能性大，直言今年原物料走勢應該會平穩。

雞蛋需求強勁，但價格一直走跌主要是農曆年前盤商囤蛋告一段落，尤其今年農曆春節9天長假，過年期間沒賣蛋囤了很多，年後開盤第一週通常價格都會開低。

雞肉和豬肉只要沒有過多的進口雞肉和豬肉低價競爭，今年價格也有望持穩。

洪堯昆說，面對大環境多重不確性的挑戰，福壽積極調整營運策略、優化組織架構，並深化B2C（企業至消費者）通路，蛋品已進駐超市通路、寵物食品進入連鎖藥局。並設立「福壽寵物旗艦館」，提供完整的消費體驗，去年寵物食品業績已占營收比重達約1成，今年將與寵物友善餐廳金色三麥合作開發2支寵物食品，預估今年寵物食品業績可望再成長1成。

產銷氣冷雞的子公司洽富亦積極拓展B2C通路，與多家知名品牌聯名開發創新產品，持續於連鎖量販店、便利超商、航空空廚及餐飲通路深耕發展，並進軍連鎖藥妝通路，去年營收達14億元，雖然仍有虧損，但力求營運穩健。

洪堯昆指出，福壽過去3年每年平均投入資本支出達2~3億元進行多項生產設備升級及監測系統建置、產線優化，包括增加水產擠粒設備、寵物第二生產線、鹿港生技發酵產線、乾燥設備、機械手臂等，提升生產品質與產能。

福壽去年營收143.45億元，年減12.14%，前3季稅後淨利1.21億元，每股盈餘0.36元，今年在各品類經過優化調整後，銷量可望同步成長，全年營運樂觀。

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