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「神秘買家」11月爆買43噸黃金！僅次人銀 高盛爆購買管道

2025/01/22 11:05

高盛爆1家匿名央行透過瑞士通路購買了43噸黃金，規模僅次於中國央行50噸的買盤。（路透）高盛爆1家匿名央行透過瑞士通路購買了43噸黃金，規模僅次於中國央行50噸的買盤。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕去年年底，場外黃金買盤激增，出現1位「神秘買家」，高盛指出，去年11月，央行及機構場外的黃金買盤達117噸，遠超過預期的46噸，其中，1家匿名央行透過瑞士通路購買了43噸黃金，規模僅次於中國央行50噸的買盤。

外媒報導，高盛在報告中表示，根據最新估算，11月，央行及機構在倫敦場外交易市場（OTC）的黃金買盤達到117噸，遠高於先前預期的46噸。

具體而言，中國央行仍是最大買家，11月共購了50噸黃金，其次是1家匿名央行，透過瑞士管道購買了43噸的黃金。

基於上述，高盛將2025年央行的月均購金量預期從38噸上調至41噸，較2022年前17噸水準，多了2倍多。

雖然高盛上調了央行需求預期，但高盛仍維持對2026年第2季金價達每盎司3000美元預測，主要是高盛預計聯準會今年的降息力度將有所收斂，帶動黃金ETF需求下滑。

報告顯示，預計聯準會年內的降息幅度將從75個基點降至50個基點，預計少降息１次相當於減少60噸黃金ETF的持倉量，大致抵消了年內央行的潛在需求上漲。

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