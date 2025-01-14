星巴克北美新政策 店內空間僅限消費顧客使用

全球連鎖咖啡龍頭星巴克（Starbucks）於1月底起在北美地區實施新門市政策，規定僅供消費顧客、陪同人員及員工使用店內空間和設施。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕全球連鎖咖啡龍頭星巴克（Starbucks）於1月27日起在北美地區實施新門市政策，規定僅供消費顧客、陪同人員及員工使用店內空間和設施。此政策明確指出，咖啡館座位、露臺和洗手間等空間將不再對非消費者開放，連帶免費飲用水也僅提供給消費顧客及其陪同人員。

據《華爾街日報》指出，新政策的實施背景包含多項因素。星巴克高層表示，重新規範空間使用有其必要性，主要考量為確保顧客能享有乾淨安全的用餐環境。同時，員工對目前向所有人開放的做法也表達了相關疑慮。

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這項政策實質上是撤回2018年的開放規定。當年，費城一家門市發生兩名非裔男子因未消費而被要求離開的事件，引發種族歧視爭議。事後星巴克不僅道歉，更一度關閉全美門市進行員工培訓，並與涉事男子達成和解。自此，星巴克便允許民眾在不消費的情況下使用店內設施。

此外，新政策也是星巴克新任執行長尼柯爾（Brian Niccol）上任後的首項重大變革，旨在改善營運狀況。新規定中同時納入多項行為準則，包括禁止歧視、騷擾、暴力、辱罵、戶外飲酒、乞討、吸毒等破壞性行為。根據新規定，員工有權要求違規人員離開店內。

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