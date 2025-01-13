所羅門群島與中國簽安全協議引擔憂 澳洲出招挫敗北京影響力

澳洲政府正在結合商業界力量，挫敗北京在太平洋地區的影響力。示意圖，（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕澳媒披露，近年中國將注意力轉向貧困的太平洋島國，提供廉價的基礎設施貸款，並說服所羅門群島、吉里巴斯和諾魯承認中國，與台斷交。為了挫敗北京在太平洋地區的影響力，澳洲政府已透過商業手段，說服大型銀行、澳洲電信和澳洲航空，擴大在太平洋地區的業務，盼與中國國有企業一較高下。

諾魯去年與台斷交，轉與中國建交。（法新社）

《澳洲金融評論報》13日披露，中國已將注意力轉向貧困的太平洋國家，為它們提供廉價的基建貸款。作為回報，北京自 2019 年以來說服所羅門群島、吉里巴斯和諾魯等3國，在外交上承認中國，並與台斷交，進一步在世界舞台孤立台灣。

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最令澳洲、紐西蘭和美國震驚的是，中國也尋求與太平洋島國（尤其是所羅門群島）達成安全協定，這引發人們對北京希望在太平洋獲得軍事立足點的擔憂。

鑒於太平洋地區已成為北京與西方一個重要地緣戰略戰場，坎培拉開始利用大型銀行、澳洲電信和澳洲航空，協助阻止中國國有企業擴大其在太平洋地區的影響力。

為對抗中國建立經濟聯繫的努力，澳洲政府提供18 億美元的債務和股權，幫助澳洲電信 （Telstra） 收購太平洋電信提供商 Digicel，敦促西太平洋銀行 （Westpac） 保留其在巴布亞紐幾內亞和斐濟的銀行業務所有權。

澳洲財政部官員正在與澳盛銀行就其銀行業務的未來進行談判，而納稅人正在為澳洲航空提供布里斯本和帛琉之間的直飛航班，因為北京正施壓帛琉，要求帛琉與台斷交。

為對抗中國的影響力，澳洲政府力邀企業擴大在太平洋地區的業務。圖為澳洲國際發展與太平洋事務部長康羅伊（Patrick Conroy）。（取自澳洲政府官網）

澳洲國際發展與太平洋事務部長康羅伊（Patrick Conroy）表示，政府將繼續推動利用澳洲企業的專業知識，而不是留下可由中國利益填補的真空。他預計，未來三年這種情況將會加劇，這是我們重建在太平洋地區地位的關鍵部分。他還說，每當與澳洲企業會面時，我都會提醒他們這一點，並將其視為社會許可的一部分。

康羅伊說，他們必須保持社會許可才能在澳洲經營，以獲得獲利回報，而社會許可的一部分不僅僅是向澳洲人提供優質產品，而是努力使澳洲更安全。

他重申，企業並沒有被迫開展虧損的業務，損害股東利益。他們一般都能從中賺錢，因此這樣做並不非出於慈善，而是為了國家利益，也是為了提高澳洲在太平洋地區的地位，並有助於使澳洲更加安全。

澳洲商界人士一致認為，在與政府的談判中，國家利益延伸到了澳洲境外，有人將此稱為「澳洲國家隊」。商業人士說，考慮到地緣政治局勢，可以合理假設其他澳洲大企業和機構，可能會被要求在太平洋地區提供服務。

澳洲智庫洛伊研究所學者柯林斯（Jessica Collins）表示，銀行服務的喪失尤其會導致太平洋地區的經濟不安全，他們（太平洋島國）都需要銀行服務來銷售商品，但最重要的可能是島上的家庭，必須能夠收到在澳洲和其他國家工作親戚的匯款，匯款對這些經濟體至關重要。

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