地緣政治風險加劇 MSCI中國指數落入熊市

中國股市已連跌5個交易日。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博報導，隨著美國總統當選人川普就任前夕，地緣政治緊張升溫，中國股市已連續5個交易日下跌，備受關注的MSCI中國指數10日下挫1.5%，自去年10月7日以來已下跌20%，進入熊市，中國滬深300指數下挫1.3%，自今年以來也已下跌逾5%。

報導說，隨著投資人準備迎來美國的高關稅措施，致使中國經濟的低迷恐拖長，中國股市2025年一開始便疲軟。過去一週，美國國防部將騰訊、寧德時代列入中國軍工相關企業黑名單，而拜登政府正考慮對人工智慧（AI）晶片推出新一輪的出口管制，相關行動重新引發川普上任後，美中關係只有更加惡化的疑慮。

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安本駐新加坡的投資主管黃新耀（Xin-Yao Ng）說，「這反映了中國持續走弱的總體經濟數據、川普就職、美元走強導致的匯率壓力，以及中國兩會之前刺激措施停滯等諸多不確定因素；短線資金可能避開第一季，等待事態更加明朗，特別是川普的關稅政策」。

報導說，由於投資人對中國當局推出更強有力財政刺激的期待落空，中國股市去年下半年驚人的漲勢已失去動能。儘管中國政府持續推出新的支持措施，但本質上屬零零碎碎，遠低於市場期望。

中國經濟深陷房市危機與通縮壓力，而對經濟的悲觀情緒仍然持續。去年12月，中國的消費者通膨進一步下降至0，為連續第4個月下降，這對政府驅動需求的努力，不啻是一記重挫。

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