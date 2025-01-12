晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

地緣政治風險加劇 MSCI中國指數落入熊市

2025/01/12 00:38

中國股市已連跌5個交易日。（法新社）中國股市已連跌5個交易日。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博報導，隨著美國總統當選人川普就任前夕，地緣政治緊張升溫，中國股市已連續5個交易日下跌，備受關注的MSCI中國指數10日下挫1.5%，自去年10月7日以來已下跌20%，進入熊市，中國滬深300指數下挫1.3%，自今年以來也已下跌逾5%。

報導說，隨著投資人準備迎來美國的高關稅措施，致使中國經濟的低迷恐拖長，中國股市2025年一開始便疲軟。過去一週，美國國防部將騰訊、寧德時代列入中國軍工相關企業黑名單，而拜登政府正考慮對人工智慧（AI）晶片推出新一輪的出口管制，相關行動重新引發川普上任後，美中關係只有更加惡化的疑慮。

安本駐新加坡的投資主管黃新耀（Xin-Yao Ng）說，「這反映了中國持續走弱的總體經濟數據、川普就職、美元走強導致的匯率壓力，以及中國兩會之前刺激措施停滯等諸多不確定因素；短線資金可能避開第一季，等待事態更加明朗，特別是川普的關稅政策」。

報導說，由於投資人對中國當局推出更強有力財政刺激的期待落空，中國股市去年下半年驚人的漲勢已失去動能。儘管中國政府持續推出新的支持措施，但本質上屬零零碎碎，遠低於市場期望。

中國經濟深陷房市危機與通縮壓力，而對經濟的悲觀情緒仍然持續。去年12月，中國的消費者通膨進一步下降至0，為連續第4個月下降，這對政府驅動需求的努力，不啻是一記重挫。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財