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年度廣宣檔期結算 智冠去年12月營收5.5億元月增8％

2025/01/10 15:50

年度廣宣檔期結算，智冠去年12月營收5.5億元、月增8%。（資料照）年度廣宣檔期結算，智冠去年12月營收5.5億元、月增8%。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到下半年度廣宣檔期結算，智冠（5478）今日公佈去年12月營收5.50億元、月增8%，去年全年營收67.73億元、年增8%，營收維持穩健成長。

智冠指出，1月逢寒假及新年假期，MyCard數位點數推出迎新年限定活動，規劃豐富抽獎活動，凡新註冊會員、完成會員簽到與點數儲值等，就有機會獲得MyCard點數5000到30000點；期間內完成指定任務也可抽iPhone 16 Pro Max、高階顯示卡、Dyson空氣清淨機等豪華大禮，更提供購買LINE貼圖抽獎，與多款熱門遊戲滿額10%回饋，多重好禮齊發，助推春節消費力熱潮。

此外，遊戲事業群展開農曆新年多樣內容，網龍《吞食天地M2.0》的頂級武將「姜維」及「霸王項羽」將再度現身；《吞食天地 多元宇宙》釋出全新資料片「封神宇宙‧序章」；《飄流幻境M》開放全新資料片「女神轉生」；《天子傳奇S》推出全新武功與新春節慶活動，包含慶典關卡、獎勵以及活動限定寶袋。

至於遊戲新幹線代理《信長之野望Online》帶來副本「天下統一奇譚・賤岳篇」，同時，《新天龍八部Online》、《完美世界2 Online》及《天龍八部Online宗師版》也有一系列新春活動。

此外，台北國際電玩展1月23日開幕，智冠集團旗下MyCard數位點數攜手中華網龍與一帆數位，於商務區聯合參展，今年更強化經營玩家社群的虛實整合服務，包含街頭玩家見面會、跨領域異業結盟與運動賽事合作等，也將與全球遊戲業者拓展商務洽談機會。

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