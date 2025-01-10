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中國連鎖月子中心一夕倒閉 傳負責人捲款跑路

2025/01/10 15:02

中國連鎖月子中心一夕倒閉。（圖取自中國設平台）中國連鎖月子中心一夕倒閉。（圖取自中國設平台）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國經濟低迷，從IC設計到餐飲業都掀倒閉潮，現在連月子中心也暴雷，中國知名連鎖月子中心「愛家」在廣州、上海、無錫等多地月子中心，以及其旗下「瑞嬰麗」等子品牌的產後護理機構，近日突然宣布破產，關閉門市，負責人疑似捲款跑路。

綜合中媒報導，「愛家」月子中心是江蘇愛之家母嬰服務集團的直營店。天眼查資訊顯示，愛之家集團註冊於2022年5月，註冊資本1億人民幣（約台幣4.5億）。法定代表人王沛騰，同時也是該集團的90%受益所有人。

這家知名連鎖月子中心竟在一夜之間「暴雷」，當事人7日爆料，廣州、上海、無錫等多地的「愛家」月子中心，及其旗下「瑞嬰麗」等子品牌的產後護理機構門市，當日突然宣布企業破產、關店，已入住產婦被迫離開，已繳費的待產孕婦也無人處理接退款事宜。

家住上海浦東新區的姚蘭（化名）即將生產，待產期在2025年2月。2024年12月選擇住家附近的瑞嬰麗月子中心，預付2.38萬元人民幣（約台幣10.7萬）。1月7日凌晨，她忽然看見月子中心業務人員在微信朋友圈發布一張聊天記錄截圖。在這個名為「愛之家營運部（負責人）」的微信群內，有人通知成員公司因經營不善，已無力繼續維持運營，現正式進入破產程序，將自1月7日起依法依規開展清算工作。

根據月子中心人員描述，由於事發突然，員工是在1月6日供應商不送菜才知道情況，「領導全部消失，目前的情況我們處理不了，員工和月嫂的薪水也沒有發放，大家都是受害者」。一位正在上海瑞嬰麗坐月子的新手爸媽說，事發後第一時間，2人就被趕出來，要是不回家就流落街頭了。

根據統計，截至8日下午，由愛家月子中心客戶組成的聊天群組中，目前有來自中國多地近600名消費者參與統計，合計涉及金額超過1000萬人民幣（約台幣4500萬），受影響的人數、金額仍在增加。

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