職場霸凌調查報告遭狠批 何佩珊：承擔政治責任「我可以請辭」

勞動部北分署員工自殺案，分署長謝宜容涉職場霸凌情節重大，勞動部長何佩珊表示，「政治責任我來擔」，更強調「我可以辭職」。（記者劉信德攝）

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北分署2月申訴案遭質疑「吃案」 勞長宣布「即刻重啟調查」

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部北分署員工自殺案，分署長謝宜容涉職場霸凌情節重大，勞動部長何佩珊已宣布將謝宜容記2大過停職，但立委更關注此事件的「政治責任」，對此，何佩珊表示，「政治責任我來擔」，更強調「我可以辭職」。

立委李彥秀今日質疑，勞動部員工陳情這件事「不只10天」，從調查報告看來勞動部只想息事寧人，勞動部變成勞工地獄，成為職場霸凌的特區，54萬公教人員都在看勞動部如何處理這件事，若發生在其他國家，勞動部長是要下台的。

立委陳菁徽在立院撥放謝宜容的電話錄音，質疑謝宜容飆罵員工假日不回訊息，「不懂基本網路禮儀」，凸顯北分署職場霸凌的惡劣行徑，詢問除了對當事人懲處，其他的政治責任誰來承擔？何佩珊表示，「政治責任我來擔，若社會各界不滿意，我會負該負的責任」。

立委徐巧芯則質疑，為何包括昨日的記者會，今日的立院質詢，為何謝宜容逼死人了，還可以不出面，而是讓勞動部長、次長出面鞠躬道歉？質問何佩珊，究竟有沒有要她出面？

徐巧芯更追問，北分署離退人數這3年飆高，從110年18人、111年36人、112年45人，最後更發生霸凌致死事件，政治責任誰來承擔？何佩珊坦言，謝宜容的行為是非常不應該，且應該受到應得的懲罰。至於政治責任，何佩珊表示，「我會負我該負的責任，符合社會期待的責任」。

立委洪孟楷逼問何佩珊，是否要負起政治責任？外傳何佩珊已向行政院請辭，但遭慰留，何佩珊表示，她還未與院長有任何聯繫，但她強調，「我可以請辭」。

立委黃國昌表示，從各立委的質詢，可以知道外界對報告的質疑，報告指出謝宜容認定有霸凌事實．但往生者卻未被霸凌，如此矛盾的結論，讓社會憤怒，對此，何佩珊也承諾，「我會重啟調查」。

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