晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

職場霸凌調查報告遭狠批 何佩珊：承擔政治責任「我可以請辭」

2024/11/20 15:28

勞動部北分署員工自殺案，分署長謝宜容涉職場霸凌情節重大，勞動部長何佩珊表示，「政治責任我來擔」，更強調「我可以辭職」。（記者劉信德攝）勞動部北分署員工自殺案，分署長謝宜容涉職場霸凌情節重大，勞動部長何佩珊表示，「政治責任我來擔」，更強調「我可以辭職」。（記者劉信德攝）

相關新聞請見：勞動部長何佩珊：謝宜容2大過停職 蔡孟良1大過調職

                 立委砲轟謝宜容神隱 何佩珊允諾：22日帶她出面道歉

                北分署2月申訴案遭質疑「吃案」 勞長宣布「即刻重啟調查」

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部北分署員工自殺案，分署長謝宜容涉職場霸凌情節重大，勞動部長何佩珊已宣布將謝宜容記2大過停職，但立委更關注此事件的「政治責任」，對此，何佩珊表示，「政治責任我來擔」，更強調「我可以辭職」。

立委李彥秀今日質疑，勞動部員工陳情這件事「不只10天」，從調查報告看來勞動部只想息事寧人，勞動部變成勞工地獄，成為職場霸凌的特區，54萬公教人員都在看勞動部如何處理這件事，若發生在其他國家，勞動部長是要下台的。

立委陳菁徽在立院撥放謝宜容的電話錄音，質疑謝宜容飆罵員工假日不回訊息，「不懂基本網路禮儀」，凸顯北分署職場霸凌的惡劣行徑，詢問除了對當事人懲處，其他的政治責任誰來承擔？何佩珊表示，「政治責任我來擔，若社會各界不滿意，我會負該負的責任」。

立委徐巧芯則質疑，為何包括昨日的記者會，今日的立院質詢，為何謝宜容逼死人了，還可以不出面，而是讓勞動部長、次長出面鞠躬道歉？質問何佩珊，究竟有沒有要她出面？

徐巧芯更追問，北分署離退人數這3年飆高，從110年18人、111年36人、112年45人，最後更發生霸凌致死事件，政治責任誰來承擔？何佩珊坦言，謝宜容的行為是非常不應該，且應該受到應得的懲罰。至於政治責任，何佩珊表示，「我會負我該負的責任，符合社會期待的責任」。

立委洪孟楷逼問何佩珊，是否要負起政治責任？外傳何佩珊已向行政院請辭，但遭慰留，何佩珊表示，她還未與院長有任何聯繫，但她強調，「我可以請辭」。

立委黃國昌表示，從各立委的質詢，可以知道外界對報告的質疑，報告指出謝宜容認定有霸凌事實．但往生者卻未被霸凌，如此矛盾的結論，讓社會憤怒，對此，何佩珊也承諾，「我會重啟調查」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財