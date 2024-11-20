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立委砲轟謝宜容神隱 何佩珊允諾：22日帶她出面道歉

2024/11/20 11:56

立委砲轟謝宜容神隱，何佩珊允諾，22日帶她出面道歉（記者劉信德攝）立委砲轟謝宜容神隱，何佩珊允諾，22日帶她出面道歉（記者劉信德攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部昨日發布北分署自殺案調查報告，雖無法證明直接霸凌輕生者，但也確認分署長謝宜容情緒控管不當，涉職場霸凌情節重大，立委今日砲轟，謝宜容至今未親自出面道歉，質疑謝宜容將於22日恢復上班，到底要降調至哪個單位？勞動部長何佩珊表示，將於22日宣布，並允諾「帶她出來道歉」。

立法院衛環委員會，今日邀請勞動部部長、銓敘部等部會，就「職場霸凌防治與處理作業」進行專題報告，並備質詢。

由於勞動部的調查報告，認定北分署長謝宜容情緒控管不當，確有職場霸凌情事且情節重大，但無法證明直接霸凌當事員工，讓立委痛批報告荒腔走板，也質疑謝宜容事發至今持續神隱，為何可以不出面親自道歉？

何佩珊先前表示，經由調查發現，謝宜容的精神狀態也需要心理諮商，甚至需要就醫，不過，何佩珊允諾，為體諒他的身心狀態，在適合的時候，會進行安排。

但今日多位立委質疑謝宜容神隱，立委陳菁徽詢問，謝宜容請假期限至22日，22日會回到北分署上班嗎？傳言目前勞動部各單位「人人自危」？被調到哪個單位算機密嗎？

何佩珊表示已將她調離北分署並降調，降至10職等，但會調至哪個單位還在思考中，希望外界給些時間安排，也直言「現在有哪個單位願意她去呢？」

但在立委的要求下，何佩珊今日承諾，22日會公布謝宜容要調至哪個單位，並「帶她出來道歉」。

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