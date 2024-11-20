北分署2月申訴案遭質疑「吃案」 勞長宣布「即刻重啟調查」

北分署2月申訴案遭質疑「吃案」，勞動部長何佩珊今在立法院答詢表示，會即刻重啟調查。（記者劉信德攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部公務員自殺案調查報告，內容卻讓基層公務員「炸鍋」，多位立委今日質疑，勞動部在今年2月，前次長王安邦就因分署長謝宜容遭投訴貪汙、有礙官箴等情事，最後卻以「私下約談」的方式「搓掉」，勞動部卻查不到任何紀錄，遭質疑有「吃案嫌疑」，對此，何佩珊允諾「即刻重啟調查」。

立法院衛環委員會，今日邀請勞動部部長、銓敘部等部會，就「職場霸凌防治與處理作業」進行專題報告，並備質詢。

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對於昨日發布的調查報告，立委今日砲聲隆隆，立委陳昭姿質疑，這份調查報告是個前後矛盾、邏輯不通、官官相護的報告，報告說謝宜容大聲咆哮、貶低同仁導致多名同仁求助身心科，卻又說當事員工輕生並非遭她霸凌的直接原因。

立委林淑芬更質疑外界盛傳此次負責統籌調查的次長許傳盛與謝宜容是舊識，許傳盛多次表示她只是求好心切、個性急．更向調查小組表示「要還優秀人才清白」，外界傳言與謝交情頗好，使這份報告「難以服眾」。

林淑芬直言，勞動部有「吃案」嫌疑。因今年2月就有北分署員工投訴謝宜容，內容牽涉檢舉她貪汙、有礙官箴等情事，結果勞動部的處理卻是由前次長王安邦「私下約談」，勞動部拿陳情函與被檢舉的主管私下談話，次長與謝宜容「私下搓掉」，後續北分署更正式發文，要公務員「避免發生洩露公務機密情事」。

立委王育敏指出，勞動部做為全國千萬勞工的大家長，本要護衛勞工權益，結果轄下員工打假卡、超時工作，沒有做全國最好的表率，怎能去勞檢？

對於北分署發生的自殺憾事，王育敏表示，對於今年2月是否有員工投訴謝宜容，勞動部回應媒體報導是「假消息」，詢問勞動部長何佩珊，是否有了解王安邦是否有跟謝宜容談話？質疑何珮珊為何沒有致電王安邦確認？

何佩珊解釋，此次的調查只有3個重點，在於是否霸凌當事人？是否霸凌其他同仁？但王育敏質疑，員工有投訴須向上處理，調查報告主動排除次長是否被約談「非常詭異」，質疑因涉及黨內派系，才會讓調查結果主動排除一些訊息，為了避免遭外界質疑「吃案」，何佩珊當場允諾，此案「即刻重啟調查」。

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