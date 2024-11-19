中鋼10月稅前淨利1.07億元今年次低 Q4表現可期

中鋼10月虧轉盈、單月稅前淨利1.07億元，仍寫今年次低。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕中鋼（2002）公告10月自結獲利，單月合併營收279.39億元、營業利益9470萬元、稅前盈餘1.07億元，較上月虧轉盈，但獲利仍寫今年次低；中鋼指出，10月主要受到颱風衝擊，預期11月接單出貨好轉，且川普勝選後也促下游拉貨，第4季表現可期。

中鋼累計前10 月營收3018.81 億元、年減0.69%、 營業利益9.44億元、年減34.21%；合併稅前淨利37.48億元、年增40.85%。

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中鋼財務副總楊岳崑解釋，中鋼10月出貨有受颱風干擾，出貨量下跌約82萬噸，10月盤價也下修；但集團整體的出貨量仍優於上月，落在90.8萬噸，約多2萬噸，10月的合併營收、營業利益、稅前盈餘均優於上月。

中鋼前10月合併稅前淨利較去年成長，主要仰賴礦業投資獲配股利增加，業外收入增加。楊岳崑解釋，礦場投資股利發配有一季也有半年，除了發時間點不同外，也需看當時鐵礦行情，今年看起來「還不錯」。

楊岳崑說，受到颱風衝擊的出貨部分會遞延到11月，加上美國大選抵定，都在等川普上任出招，因此確實有感受到一點急單，目前來看11月的接單、出貨都可優於10月表現。

中鋼也補充，美國總統大選順利落幕，市場消除觀望氣氛，鋼市復甦動能加溫。美國、歐洲鋼廠行情價格堅挺，中國也實施十兆人民幣化債政策，中鋼認為，鋼市供需結構逐步改善，總體信心緩步回升，邁向穩定成長。

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