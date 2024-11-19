川普投顧來了！群益：2025年台股上下震盪恐5000點

群益投顧總經理范振鴻。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕台股在川普當選美國總統後一路走弱，回測季線支撐，群益投顧預估2025年台股指數高點挑戰26500點，出現在第1季或第4季，指數低點預估為21500點，回測年線，最大外在變數就是貿易戰2.0與川普2.0，上下震盪達5000點之多。

群益投顧指出，2025年最大外在變數是貿易戰2.0、川普2.0，台股指數高點挑戰26500點，低點預估為21500點回測年線，出現在美國科技股大跌與外資大賣權值股，獲利賣壓湧現、上半年科技業淡季等時點，以及『川普投顧』突發性言論衝擊台股。

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群益投顧分析，2025年最顯著變化是美國新政府提高關稅、地緣政治變化，中國政策救市成效以及美元強弱牽動新興市場資金流向，台股指數與費城半導體指數、輝達股價連動，反應全球半導體成長與終端市場庫存變化，逐漸脫離傳統GDP成長、產業淡旺季、企業獲利成長、外資進出等因素。

群益投顧指出，2025年個股強弱分明的趨勢仍將持續，針對電子股投資，未來美國新政府上台後，視先進製程為國家安全與經濟資源的競爭來源將更明確，基於國家安全，跨國間產能建置成為企業必須面對問題，台積電（2330）美國廠建置壓力有增無減。基於前述原因，台系半導體業的龍頭業者勢必受惠，而伴隨晶圓廠與封測產能的投資，相關廠務設備業者營運動能也可期待；在消費性電子應用，現況依然疲弱，隨著NPU設計加入PC/手機處理器，AI PC/手機成為市場期待來年換機需求的理由。但不管是PC或手機，實質需求仍未見成長，業者僅能在疲弱市場中以奇兵中求取區域市場勝利，故摺疊式產品成為現階段業者出奇制勝的招式，在此環境下，摺疊產品所需用的軸承組件仍為利基市場成長標的。

此外，5G相關建設將持續進行，天線板、5G FWA CPE出貨將維持於高檔。在歐美市場回補庫存，印度市場維持於高檔，預期2025年網通廠商營運將重回成長軌道。

群益金融集團於今日舉辦「2025年投資展望說明會」，由群益投顧總經理范振鴻及投顧團隊剖析全球經濟展望及台股投資趨勢，並由群益投信講師講解ETF投資新契機。

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