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艾司摩爾估2030年營收上看600億歐元

2024/11/14 17:27

艾司摩爾估2030年營收上看600億歐元。（路透）艾司摩爾估2030年營收上看600億歐元。（路透）

〔記者洪友芳／新竹報導〕全球半導體微影技術領導廠商艾司摩爾（ASML）於今日舉辦的 2024 投資人會議中，提出公司長期策略及全球市場和技術趨勢，預估該公司2030年年營收約為440億至600億歐元之間，毛利率約為56%至60%。

ASML先前預估2024年營收約為280億歐元，2025年將介於300億至350億歐元之間，毛利率約51%至53%。由此來看，2030年營收有機會較今年至少成長六成，毛利率也將顯著提高。

ASML總裁暨執行長Christophe Fouquet 表示，預期公司有能力將EUV技術延伸到下一個10年，並擴展多功能的全方位微影產品組合，使ASML能夠充分貢獻與掌握 AI 人工智慧所帶來的機會，讓ASML能實現顯著的營收與獲利成長。

他並認為，半導體產業在許多重大發展趨勢中扮演的關鍵角色，半導體產業長期前景看好。

除了幾個重要終端市場的成長潛力之外，ASML認為，AI 帶來的發展可望成為驅動整體社會生產力與創新的主要動力，並為半導體產業創造顯著商機。

ASML預期，這些發展預計將有助於推動全球半導體銷售於2030年超過1兆美元，同時也意味2025年至2030年期間，半導體市場將達到 9%的年增長率。

此外，ASML預期從現在到2030年前，客戶有機會增加製程中的EUV曝光層。ASML持續提升EUV技術的成本效益，將有助客戶在高階邏輯及記憶體晶片製程中，藉由使用EUV 0.33 NA和EUV 0.55 NA達到從多重曝光層進一步改變成單次曝光。

ASML預期2025年至2030年間，高階邏輯和記憶體晶片中EUV微影技術的支出，複合年增長率將可達到兩位數成長。

ASML執行副總裁暨財務長Roger Dassen表示，半導體終端市場的預期成長，未來技術節點對微影製程支出的增加，讓ASML對產品與服務的需求充滿信心。

根據ASML對不同市場和技術情境的評估，預期到2030年，ASML年營收約為440億歐元至 600億歐元，毛利率約為56%至60%。ASML確認資本配置策略，並將持續透過增加股利和股票回購，將盈餘回饋給股東。

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