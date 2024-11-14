晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

房市信用管制3目的已達成 楊金龍暗示短期不會推出第8波打炒房

2024/11/14 15:40

中央銀行總裁楊金龍指出，第7波打炒房三目的已達成。（資料照）中央銀行總裁楊金龍指出，第7波打炒房三目的已達成。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕為冷卻房市，避免銀行信用過度集中不動產業，中央銀行今年9月宣布升準1碼，並祭出第7波選擇性信用管制措施，被稱為史上最重打炒房，中央銀行總裁楊金龍今日在立法院答詢時指出，第7波打炒房三目的已達成，似乎暗示短期內不會有第八波。

立法院今日邀請財金三大部會首長就「美國新任總統的貿易政策對台灣經濟與金融穩定之可能影響與對策」進行專題報告。

國民黨立委質詢，央行第七波打炒房被外界視為史上最嚴厲措施，是否有把房價打下來？何時可以看到效果？

楊金龍指出，央行第七波選擇性信用管制的三大目的，一是透過道德勸說，讓銀行落實調整不動產放款，不要把資源過度集中在不動產；二是讓首購族能夠比較容易取得貸款；三是反轉民眾對房價的預期心理。目前評估這三目的有達成。

楊表示，不可能政策一出手，房價馬上下修，不過從網路上的輿論來觀察，民眾對於房價上漲的預期心理已經「停止在那邊了」。至於房價，可能要到明年中才有辦法慢慢往下調整，這也是央行希望看到的，希望房市「軟著陸」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財