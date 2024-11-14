房市信用管制3目的已達成 楊金龍暗示短期不會推出第8波打炒房

中央銀行總裁楊金龍指出，第7波打炒房三目的已達成。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕為冷卻房市，避免銀行信用過度集中不動產業，中央銀行今年9月宣布升準1碼，並祭出第7波選擇性信用管制措施，被稱為史上最重打炒房，中央銀行總裁楊金龍今日在立法院答詢時指出，第7波打炒房三目的已達成，似乎暗示短期內不會有第八波。

立法院今日邀請財金三大部會首長就「美國新任總統的貿易政策對台灣經濟與金融穩定之可能影響與對策」進行專題報告。

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國民黨立委質詢，央行第七波打炒房被外界視為史上最嚴厲措施，是否有把房價打下來？何時可以看到效果？

楊金龍指出，央行第七波選擇性信用管制的三大目的，一是透過道德勸說，讓銀行落實調整不動產放款，不要把資源過度集中在不動產；二是讓首購族能夠比較容易取得貸款；三是反轉民眾對房價的預期心理。目前評估這三目的有達成。

楊表示，不可能政策一出手，房價馬上下修，不過從網路上的輿論來觀察，民眾對於房價上漲的預期心理已經「停止在那邊了」。至於房價，可能要到明年中才有辦法慢慢往下調整，這也是央行希望看到的，希望房市「軟著陸」。

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