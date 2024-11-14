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台積電美國廠完工典禮變羅生門事件 新版本傳暫緩

2024/11/14 08:10

台積電美國廠完工典禮變羅生門事件，新版本傳暫緩。（資料照）台積電美國廠完工典禮變羅生門事件，新版本傳暫緩。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體業對於台積電美國首座晶圓廠完工典禮，有不同傳言版本，其中傳言甚囂的新版本之一，原預計12月6日舉行的典禮，傳出台積電喊卡，通知受邀者暫緩辦典禮；但台積電發言管道未證實將舉行完工典禮或典禮暫緩一事，美國廠完工典禮演變成羅生門事件，似乎道盡台積電面臨地緣政治，有口難言的受制苦衷。

有關台積電美國首座晶圓廠完工典禮，供應鏈傳言版本不一，有的傳言版本是完工典禮將落在明年第1季，也就是等美國新總統川普上任後，屆時，將邀請川普與創辦人張忠謀、美國客戶、供應鏈廠商一起參加，就時機而言，將是比較理想的時間點。

但有另1個傳言版本，傳出台積電於10月間發出完工典禮邀請函，預計12月6日舉行，時間恰好是兩年前進機典禮的同一天，典禮邀請對象包括美國現任總統拜登等政要、創辦人張忠謀與供應鏈廠商，逢美國總統大選敏感期間，受邀賓客無暇回應，加上川普獲勝，近日傳出台積電喊卡，通知受邀賓客先行取消典禮，擇日再辦。

國內外媒體，對台積電傳出預計12月6日舉行美國首座晶圓廠完工典禮，賦予想像空間，紛揣測拜登、川普與張忠謀可望同台；台積電發言管道一直未證實將舉行完工典禮，也更不回應同台、暫緩的傳言，似乎說明公司沒有12月6日要舉行典禮這回事，拜登、川普與張忠謀可望同台也是外界想像的假消息。

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