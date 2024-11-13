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專家稱金價缺乏上漲催化劑 反彈就是賣出良機

2024/11/13 19:59

由於市場預期川普的擴張性政策，可能會推高通膨並限制美聯準會大幅放鬆貨幣政策，黃金的上漲空間似乎有限。（路透資料照）由於市場預期川普的擴張性政策，可能會推高通膨並限制美聯準會大幅放鬆貨幣政策，黃金的上漲空間似乎有限。（路透資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕周三（13日）黃金吸引一些買家，目前已經結束連續三天的跌勢，出現小幅上漲，截至今下午4點，交投價位於2604.70美元附近。然而，貴金屬分析師Haresh Menghani稱，金價現在的上漲缺乏任何明顯的基本面催化劑，可能歸因於美國消費者通膨數據公布之前的一些重新定位。

在關鍵數據風險出現之前，美元在近期飆升至5月初以來的最高水平後，進入看漲盤整階段。再加上人們擔心美國當選總統川普的保護主義關稅，將影響全球經濟以及股市普遍走軟，這為避險黃金價格提供一些支撐。

然而，由於市場預期川普的擴張性政策，可能會推高通膨並限制美聯準會大幅放鬆貨幣政策，黃金的上漲空間似乎有限。

貴金屬分析師Haresh Menghani指出，從技術角度來看，金價從6月至10月高點已回撤至反彈。因此，金價任何後續上漲都可能被視為賣出機會，並仍受限於2630-2632美元阻力位附近。

也就是說，一些後續買盤可能會將金價提升至2650-2655美元區域附近的下一個相關阻力，最終達到2670美元的水平。接下來就是2700美元關口，如果突破該關口，則表明黃金近期從歷史高峰值修正性下跌已經結束。

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