除了輝達！專家點名：「這檔」是7巨頭中AI支出唯一「淨贏家」

除了輝達！專家點名Meta是7巨頭中AI支出唯一「淨贏家」（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕AI（人工智慧）改革浪潮正如火如荼展開，科業巨頭競相增加資本支出，搶攻AI商機，專家表示，在7巨頭中，除了輝達外，Meta 是 AI 支出的「淨贏家」。

CNBC報導，藍鯨資本（Blue Whale Capital）的基金經理人史帝芬．姚表示，元宇宙是一個非常不同的東西，可能需要10年才能看清，由於擔心Meta的虛擬實境投資，因此，2022年1月底，將全數出清Meta股票，不過，現在有了AI，可很快的看到好處。

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史帝芬列舉了Meta平臺上的個性化廣告（如 Instagram、Facebook 和 Threads）的潛在好處，以及為 WhatsApp 上的企業提供新的 AI 消息傳遞功能，這種樂觀的立場標誌著重大轉變。

他透露，看好Meta的人工智慧戰略，因此，大舉加碼Meta，它已是Blue Whale Growth Fund前10大持股之一，該基金本身今年來上漲了16.6%，而去年，該基金的回報率為30.7%，顯著優於其基準和S& P 500的26%。

不僅藍鯨資本看好Meta，德意志銀行分析師本傑明·布萊克 （Benjamin Black）也給予“買入”評級，目標價為650美元，潛在上漲空間約15%。

他指出，Meta對Gen AI的大規模投資，正在對廣告效果產生切實的積極影響，推動Meta與同行之間的差距不斷擴大。

然而，一些分析人士對此表示謹慎。豐業銀行的 Nat Schindler在給客戶的一份報告中表示，員工人數和基礎設施投資增加 9%，表明缺乏明確的AI貨幣化戰略，這引發了對獲利率增長可持續性的質疑。

另Morningstar則採取了中間立場，相信 Meta 上的廣告活動可以使用 GenAI 工具獲得更大的價值，Meta 可以通過其強大的貨幣化引擎捕獲這些價值，維持 560美元的目標價。

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