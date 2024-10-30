晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

比特幣近期飆漲 金管會11月起將金檢6家虛擬資產業者

2024/10/30 23:13

金管會11月起將金檢6家虛擬資產業者。圖為金管會檢查局長童政彰（記者王孟倫攝）金管會11月起將金檢6家虛擬資產業者。圖為金管會檢查局長童政彰（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕由於美國共和黨總統候選人川普的當選機率增加，而他對虛擬資產態度向來是開放的，因此，近期引發比特幣飆漲；對此，金管會檢查局長童政彰表示，去年已對4家虛擬資產業者進行金檢，當時主要發現4大類型的缺失；今年也預計在11、12月排定將6家VASP業者展開金檢。

　虛擬資產平台及交易業務事業 （VASP） 登記制，提前於今年11月30日起全面實施；金管會主委彭金隆昨日表示，目前取得洗錢防制法令遵循聲明已有26家，尚有20、30 家申請中。

　至於即將接受金管會金檢的6家虛擬資產業者，其中有3家移轉金額逾百億元，有2家是移轉金額是10到100億元，1家則是10億元以下。

　民進黨立委吳秉叡質詢彭金隆指出，隨著川普當選機率大，川普對虛擬資產態度是開放的，金管會對VASP修法進程？彭回應，我國目前對VASP的環境、及未來參與者是朝向謹慎態度來處理；其中，虛擬資產專法草案預計2025年6月底前提報行政院。

　彭金隆表示，目前有26家VASP業者是在同業公會，對虛擬資產業者，關鍵是必須要進行分類，包括大小規模、承做業務等，有些是交易平台，有些是交換商或保管商，交易屬性不同，未來會在專法中，針對不同屬性訂定不同規格。

　金管會正在研擬「虛擬資產管理專法」，彭金隆表示，已委外研究團隊進行研究，公聽會在明年初開始，展開一系列的實體公聽會，事實上，現在已經在與相關團體預先討論，檢理重點包括業者許可條件、消費者保護、資本額要求、資產保管、市場交易行為規範及業務發展等。

　此外，金管會今年也會對VASP加大查核範圍，童政彰強調，去年曾經金檢4家業者，有發現4大類型缺失，包括：「沒有落實KYC程序」、「交易監控不足」、「留存交易紀錄不夠完備」、及「未落實個資保護」等。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財