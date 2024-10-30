比特幣近期飆漲 金管會11月起將金檢6家虛擬資產業者

金管會11月起將金檢6家虛擬資產業者。圖為金管會檢查局長童政彰（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕由於美國共和黨總統候選人川普的當選機率增加，而他對虛擬資產態度向來是開放的，因此，近期引發比特幣飆漲；對此，金管會檢查局長童政彰表示，去年已對4家虛擬資產業者進行金檢，當時主要發現4大類型的缺失；今年也預計在11、12月排定將6家VASP業者展開金檢。

虛擬資產平台及交易業務事業 （VASP） 登記制，提前於今年11月30日起全面實施；金管會主委彭金隆昨日表示，目前取得洗錢防制法令遵循聲明已有26家，尚有20、30 家申請中。

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至於即將接受金管會金檢的6家虛擬資產業者，其中有3家移轉金額逾百億元，有2家是移轉金額是10到100億元，1家則是10億元以下。

民進黨立委吳秉叡質詢彭金隆指出，隨著川普當選機率大，川普對虛擬資產態度是開放的，金管會對VASP修法進程？彭回應，我國目前對VASP的環境、及未來參與者是朝向謹慎態度來處理；其中，虛擬資產專法草案預計2025年6月底前提報行政院。

彭金隆表示，目前有26家VASP業者是在同業公會，對虛擬資產業者，關鍵是必須要進行分類，包括大小規模、承做業務等，有些是交易平台，有些是交換商或保管商，交易屬性不同，未來會在專法中，針對不同屬性訂定不同規格。

金管會正在研擬「虛擬資產管理專法」，彭金隆表示，已委外研究團隊進行研究，公聽會在明年初開始，展開一系列的實體公聽會，事實上，現在已經在與相關團體預先討論，檢理重點包括業者許可條件、消費者保護、資本額要求、資產保管、市場交易行為規範及業務發展等。

此外，金管會今年也會對VASP加大查核範圍，童政彰強調，去年曾經金檢4家業者，有發現4大類型缺失，包括：「沒有落實KYC程序」、「交易監控不足」、「留存交易紀錄不夠完備」、及「未落實個資保護」等。

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