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中國房市慘況將維持數年！專家揭最快「這時」才會觸底

2024/10/30 15:08

分析師警告，中國房地產市場低迷的情況預計仍將持續數年。（彭博資料照）分析師警告，中國房地產市場低迷的情況預計仍將持續數年。（彭博資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕分析師預測，即使北京採取最新的刺激措施，中國陷入困境的房地產業最快可能也要等到明年下半年才會改善，市場低迷的情況預計仍將持續數年。

《CNBC》報導，經過幾個月的漸進措施，中國國家主席習近平在9月下旬主持的官員會議上，誓言要「阻止房地產市場下滑」。本（10）月稍早，中國財政部推出更多旨在穩定房地產業的措施。

分析師預計，中國房價將在2025年趨於穩定，2年後平均漲2％。高盛（Goldman Sachs）預測，房地產銷售和新房建設在2027年之前不太可能穩定下來。標普全球（S&P Global）和摩根士丹利（Morgan Stanley）也發佈報告，預測中國房地產市場將在2025年下半年觸底。

標普全球董事陳威（Edward Chan）及團隊在報告中表示，如果政府繼續優先支持開發商資金和去庫存，相信中國房地產銷售和價格可能會在2025下半年趨於穩定，但也警告，政策生效需要一定時間。

高盛的預測假設政府將額外增加8兆人民幣（1.12兆美元，36兆元）的財政支出，分析師警告，如果沒有這樣的刺激措施，房地產市場的低迷可能會再延長3年。

分析師表示，這類支持需要解決開發商的流動性問題，減少未售出的房屋庫存，並確保預售但未建成的房屋能交付。野村（Nomura）去年底預估，約有2000萬套預售屋仍未完工，上（9）月，官員表示，約有400套房屋已經竣工並交付給買家。

然而，房地產市場穩定並不代表全面復甦，分析師預估，未來幾年房屋銷售和新建住宅的反彈仍將保持低迷。標普預計，今年中國房地產銷售將降至約9兆人民幣（約新台幣40.5兆元）或更少，在2025年進一步降至8兆元人民幣（約新台幣36兆元），不到2021年18兆人民幣（約新台幣81.1兆元）銷售水準的一半。

分析師將銷售下降歸咎於未出售房屋庫存增加，這繼續迫使開發商降價以吸引買家並減少庫存。標普引述中國房地產資訊稱，9月中國百大開發商房地產銷售年減37.7％，創今年4月以來最大跌幅，今年前9個月銷售額也年減36.6％。

分析師對於中國房地產刺激措施的影響仍持謹慎態度，高盛分析師表示，團隊認為，支援規模還不夠，且在阻止當前的螺旋式下降方面，面臨執行面的挑戰。高盛警告，如果政策力道不夠，房價可能會再跌20-25％。

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