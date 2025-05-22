三星一路錯過 下一個翻身機會靠這產品

三星輸掉HBM戰場，但將ASIC視為下一個重大機會，希望贏得Google等企業的訂單。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕南韓SK海力士（SK Hynix）已成為輝達（NVIDIA）最重要的高頻寬記憶體（HBM）供應商，而三星仍在等待通過輝達的品質測試。韓媒Sammobile報導指出，三星輸掉了HBM戰場，但將ASIC（特定應用積體電路）視為下一個重大機會，希望贏得Google等企業的訂單。

為了滿足AI加速器的巨大需求，輝達正盡可能地採購高頻寬記憶體晶片。SK Hynix表現非常出色，成為輝達供應商。三星錯過了SK海力士壟斷的大部分HBM3E市場，三星押注透過HBM4進行恢復市場，並且透過針對ASIC定制其解決方案，這可能在人工智慧競賽中發揮重要作用。

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ASIC與GPU不同，ASIC是針對特定功能進行最佳化的晶片。它們比傳統的人工智慧加速器更具成本效益，同時也能降低公司的功耗和投資成本。

ASIC是特殊應用積體電路，針對特定應用所設計的專用晶片，例如比特幣挖礦晶片或AI加速器。

許多大型科技公司將ASIC視為NVIDIA AI晶片的可行替代品。Google最近發布其第七代TPU或張量處理單元。它專為推理而設計，具有192GB的HBM 容量，遠高於輝達基於GPU的AI加速器。

Google和其他正在開發人工智慧ASIC的公司都將需要高頻寬記憶體，而三星可以尋求贏得他們的訂單，以重新奪回其在這個市場失去的立足點。

三星在最近的財報電話會議上提到，該公司正在與客戶就客製化HBM晶片進行談判，這可能暗示該公司將更加重視滿足ASIC設計師的需求。

分析師還預測，ASIC的需求激增將為三星帶來比SK海力士更大的機遇，因為後者可能已提前將其產能出售給輝達等客戶，而三星將擁有更大的靈活性，可以向更廣泛的未來客戶提供高頻寬記憶體晶片。

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