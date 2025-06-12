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紐約州檢察長向Meta施壓清理Facebook上的投資詐騙

-0001/11/30 00:00

紐約州總檢察長詹姆斯週三表示，由42位州檢察長組成的團體呼籲Meta遏制Facebook上的投資詐騙。（路透社）紐約州總檢察長詹姆斯週三表示，由42位州檢察長組成的團體呼籲Meta遏制Facebook上的投資詐騙。（路透社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕紐約州總檢察長詹姆斯（Letitia James）週三表示，由42位州檢察長組成的團體呼籲Meta遏制Facebook上的投資詐騙，這些詐騙活動盜用股神巴菲特、特斯拉執行長馬斯克及其他名人的照片，導致散戶投資者蒙受數百萬美元的損失。

根據《CNBC》報導，詹姆斯指出，犯罪分子持續迴避Meta的自動和人工審核系統，發布虛假廣告。這些廣告吹噓可以接觸巴菲特、馬斯克等名人，誘騙Facebook用戶加入Meta旗下通訊平台WhatsApp的聊天群組。

用戶在該群組不知不覺參與了所謂的「哄抬股價」騙局，犯罪分子抬高交易清淡的股票價格，然後迅速拋售獲利，導致散戶投資者蒙受損失。

詹姆斯聲稱，她的辦公室在向Meta舉報數月後，仍有發現此類詐騙活動。她強調，已有成千上萬Facebook用戶因詐騙損失數億美元，Meta必需採取更多措施，阻止詐騙廣告在其平台上投放。

詹姆斯聲稱，她的辦公室在向Meta舉報數月後，仍有發現此類詐騙活動。（路透社）詹姆斯聲稱，她的辦公室在向Meta舉報數月後，仍有發現此類詐騙活動。（路透社）

詹姆斯說，她正在領導一個跨黨派聯盟（bipartisan coalition）呼籲Meta加強對廣告的審查，以阻止這些詐騙。

詹姆斯補充，所有紐約人在將資金投入社交媒體上看到的投資廣告前要格外謹慎。

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