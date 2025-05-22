LTN經濟通》大馬護國神山 將成全球AI運算樞紐

馬來西亞柔佛州近年竄起，迅速躍升為東南亞資料中心樞紐。（彭博資料照）

新加坡一度拒收 資料中心蜂擁到柔佛

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球數位化趨勢下，這推動了對資料中心、雲端運算、區塊鏈和人工智慧（AI）的需求。搭上這波熱潮，馬來西亞近年吸引多家科技巨頭設廠，其中又以鄰近新加坡的柔佛州最受矚目，迅速躍升為東南亞資料中心樞紐。

柔佛州位於馬來西亞半島最南端，與新加坡以一道長堤及橋樑為鄰，1840年代，華人移民為了尋求更大的空間種植黑胡椒，砍伐當地的叢林。在接下來的一個世紀裡，英國的統治下，這些胡椒農場被大片橡膠樹、油棕樹所取代，而現在當地正培育一種新的經濟作物「資料中心」。

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柔佛州資料中心的興盛，就像過去種植胡椒一樣，在某種程度上是新加坡資源稀缺的結果。新加坡是東南亞的數位中心，但由於該國水、電仰賴進口，在設施耗水量龐大，消耗新加坡7％電力的衝擊下，新加坡於2019年暫停建造資料中心。投資人和營運商隨後紛紛轉向鄰國馬來西亞，因為那裡的土地便宜、能源豐富，且政府渴望推動國家數位經濟發展。

柔佛州的崛起，也受到全球對運算能力爭奪的推動。新加坡在2022年1月撤銷資料中心禁令，但同年聊天機器人ChatGPT在全球掀起熱潮，引發了對AI基礎設施需求的爆炸性成長，馬來西亞也因此出現一波新的投資熱潮。

柔佛過去長期種植橡膠樹、油棕樹等經濟作物，近年被科技巨頭看上，興建大量資料中心。（彭博資料照）

柔佛將成為全球最大資料中心走廊

根據2024年4月發佈的一份報告，馬來西亞柔佛州在2019年當地的資料中心發展幾乎為零，但隨著科技巨頭接連設廠，柔佛州已擁有容量至少1.6GW（百萬瓩）的資料中心，成為東南亞成長最快的資料中心市場。

房地產諮詢公司Knight Frank稱，2023年馬來西亞的數據中心投資超過100億美元（約新台幣3016億元），2024年成長2倍，使馬來西亞在2年內成為全球最熱門的數據中心投資目的地。

顧問公司Baxtel指出，柔佛州目前擁有超過40個正在營運或是正在建造的資料中心，2022年約為12個，另外還有很多資料中心處於規劃階段。根據資料中心市場情報平台DC Byte，資料中心容量去年飆升至1500MW（千瓩）以上，高於3年前的10MW。

普林斯頓數位集團（Princeton Digital Group）執行長薩加姆（Rangu Salgame）表示，柔佛州正在以世界任何地方都從未見過的速度和規模增加資料中心容量。如果繼續以目前的驚人速度擴張，柔佛州可能在未來5年內超越北維吉尼亞，成為全球最大的資料中心走廊。

馬來西亞資料中心市場潛力龐大，2024年價值40.4億美元（約新台幣1218.4億元），預計到2030年將達到135.7億美元（約新台幣4092.7億元），年複合成長率高達22.38％。隨著各行各業都在快速採用AI，預計AI的快速應用將產生龐大的經濟影響，根據微軟（Microsoft）和Access Partnership 的研究，生成式AI可以釋放1134億美元（約新台幣3.42兆元）的生產能力，相當於馬來西亞2022年GDP的約25％。

柔佛州目前擁有超過40個正在營運或是正在建造的資料中心。（美聯社資料照）

科技大咖雲集

在柔佛州宣佈投資的眾多公司中，還包括輝達（NVIDIA）、微軟、Alphabet和甲骨文（Oracle）等全球科技巨頭，以及加州的Equinix、日本NTT Data和中國的萬國數據等資料中心營運商，總投資承諾超過230億美元（約新台幣6936.8億元）。

馬來西亞投資、貿易及工業部副部長劉鎮東（Liew Chin Tong）指出，馬來西亞在2021年至2024年12月期間吸引了2780億令吉（651億美元，2.1兆元）的數位投資，其中1847億令吉（約新台幣1.39兆元）用於資料中心相關，包括資料中心、雲端運算、資料託管等。

以各大科技巨頭在馬來西亞的投資來看，微軟將在今年Q2在馬來西亞開設首個雲端園區，這項耗資22億美元（約新台幣663.5億元）的投資將在大吉隆坡、柔佛地區建造3座超大規模資料中心，這也是微軟自30多年前進入馬來西亞市場以來最大承諾。預計到2028年，這一投資將創造109億美元（約新台幣3287.4億元）的新收入，並創造3.7萬個就業機會，其中包括5700個專業IT職位。

Google在2024年宣佈投資20億美元（約新台幣603.2億元），在馬來西亞開發首個資料、雲端中心，給予當地基礎設施公司金務大一份價值17億令吉（約新台幣128.4億元），今年5月再宣佈，加倍投資，第二紙合約價值10億令吉（2.36億美元，約新台幣75.5億元）。根據監管文件，這項計劃將在吉隆坡以南約90公里的波德申建1座超大規模的資料中心。

亞馬遜網路服務（AWS）已承諾，到2038年，將在馬來西亞投入62億美元（約新台幣1869.9億元），這項投資是東南亞同類投資中規模最大的投資之一。預計到時候，將為馬來西亞的GDP貢獻約573億令吉（121億美元，約新台幣4329.5億元），每年提供超過3500個全職職缺。

甲骨文則在去年10月宣佈，計劃在馬來西亞投資超過65億美元（約新台幣1960.7億元）建設雲端服務資料中心，加入在東南亞建AI基礎設施的美國巨頭行列。

微軟、亞馬遜、甲骨文、Google等科技巨頭接連宣佈在馬來西亞設資料中心。（本報合成，法新社、路透資料照）

資料中心擠壓 大馬恐缺水

不過，現在也有跡象表明，資料中心快速擴張的情況，正在給馬來西亞的資源帶來壓力。事實上，馬來西亞和新加坡一樣，是世界上水資源最緊張的國家之一。馬來西亞國家水務委員會（National Water Services Commission）示警，即使不考慮資料中心需求的成長，由於氣候變遷和基礎設施老化，大馬在未來5年仍可能面臨大規模缺水。

電力供應也是一個問題，中型資料中心所需的能源容量可能達40到50MW，相當於12.5萬戶家庭1年內消耗的電量；超大規模AI處理中心則可能需要高達500MW的持續供電，每年消耗的電量，比柔佛州首府新山約25萬戶家庭的用電量還多。

馬來西亞肯納格投資銀行（Kenanga）研究人員表示，隨著科技公司擴大運行AI系統，到2035年，馬來西亞未來設施電力需求可能會上升到5GW以上。這佔2023年馬來西亞再生能源總容量的一半以上。

此外，由於馬來西亞位於赤道附近，這也代表設於大馬的資料中心，相較於氣候較寒冷的北方國家需要消耗更多的能源來進行冷卻。

先前的一次投資人會議上，新山市長穆赫德（Mohd Noorazam Osman）坦言對水電短缺感到擔憂，現在人們對於資料中心過於熱衷，而柔佛州的問題是水電供應不足。穆赫德指出，雖然促進投資很重要，但不應該以犧牲當地和國內人民的需求為代價。

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