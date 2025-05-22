中國銷售害慘！保時捷CEO被股東要求辭去兼職

保時捷集團股東會上投資人要求首席執行長奧利弗·布魯姆（Oliver Blume）辭去母公司福斯汽車或保時捷執行長的其中一個職位。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕知名跑車製造商保時捷在中國摔了一大跤，2025年前3個月在中國市場銷量下降42%，股東會上投資人要求首席執行長奧利弗·布魯姆（Oliver Blume）辭去母公司福斯汽車或保時捷執行長的其中一個職位。

由於中國市場的疲軟以及美國關稅相關的挑戰，迫使保時捷下調業績預期，保時捷表示，前3個月中國市場銷量下降42%、電動車轉型放緩以及美國關稅，第1季利潤率大幅下降，並對全年業績做出更為悲觀的預測。

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布魯姆在年度股東大會上面對沮喪的投資者，有些人批評他繼續執掌兩家公司（福斯汽車和保時捷）的決定。

德意志銀行DWS部門優秀公司治理專家亨德里克·施密特（Hendrik Schmidt）表示：如果一個人同時管理兩個集團，那麼獨立管理這兩個集團實際上是不可能的。他表示，雙重角色導致保時捷股價下跌。

布魯姆過去曾表示，他的職位是成功的秘訣，但不會永遠持續下去。

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