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中國官方經濟數據再傳造假 美專家：猶如豆腐渣工程

2025/05/22 06:50

美國專家認為，中國官方數據都是「豆腐渣工程」，無法掩蓋掩蓋中國嚴重的潛在社會問題。（彭博資料照）美國專家認為，中國官方數據都是「豆腐渣工程」，無法掩蓋掩蓋中國嚴重的潛在社會問題。（彭博資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕近年來中國官方公布的經濟數據屢傳造假情事，引發各界質疑，儘管中國國務院2018年頒布防範和懲治造假的規定，但包括GDP居中國第二大的江蘇省在內，多地直到2024年還存在統計造假問題。有美國專家認為，中國官方數據都是「豆腐渣工程」，無法掩蓋掩蓋中國嚴重的潛在社會問題。

根據中媒報導，中共中央辦公廳、國務院辦公廳在2018年九月印發「防範和懲治統計造假、弄虛作假督察工作規定」，此後開始對31個省（區、市）新疆生產建設兵團和12個國務院部門展開多次常規統計督察。

2024年常規統計督察自當年11月啟動，督察組進駐山西、江蘇、重慶、海南等7個省市、以及科技部、國家市場監督管理總局、國家金融監督管理總局。

中國國家統計局5月15日向重慶市政府供2024年常規統計督察意見，指當地官員以數據造假謀取虛假政績問題仍有發生，有的地方以 「調度經濟」為名調度數據、干預統計工作，有的區縣統計造假等問題依然存在。

中國國家統計局5月20日也向江蘇省政府提供2024年常規統計督察意見，指當地防治統計造假責任落實不夠到位，有關地區仍存在干預數據上報、授意或指使統計調查對象提供不真實統計資料等問題。

中國官方經濟數據造假，連自家人都看不下去。知名經濟學家高善文去年12月初表示，過去2至3年，中國經濟成長與消費、投資的關係顯著偏離，GDP增速可能每年都被高估約3個百分點，實際成長率可能只有2%左右。但高善文已因上述言論而遭禁言，且被中國領導人習近平下令處分。

美國政治諮詢公司「沉默的多數戰略」共同創辦人諾頓（Keith Naughton）投書美國《國會山莊》報表示，儘管中國正處於房地產泡沫破裂、對第二大市場歐洲的出口成長停滯，對最大市場美國的出口萎縮，國內人口減少，又面臨通縮，中國仍宣稱今年第1季GDP成長率達5.4%，令人難以置信。

諾頓指出，中國經濟數據造假並非新鮮事，在2020年COVID-19疫情爆發之際，中國宣稱GDP增速達2.2%但當年世界經濟卻萎縮了近3%；有衡量指標顯示，中國經濟在2023年可能出現萎縮，而不是達到政府設定的5%目標。芝加哥大學的研究顯示，中國GDP規模可能比官方宣布的小60%。

諾頓直言，無論是GDP、經濟成長、通縮或人口統計數據，中國官方數據都是「豆腐渣工程」，無法掩蓋中國嚴重的潛在社會問題。

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