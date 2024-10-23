福特旅行家商旅車大改款 入手價150萬元有找

滿足台灣商務客戶、租賃業者、福祉用車市場需求，福特六和汽車今天宣佈導入大改款的Ford Tourneo Custom福特旅行家商旅車，一口氣導入4款車型，入手價150萬元有找。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕滿足台灣商務客戶、租賃業者、福祉用車市場需求，福特六和汽車今天宣佈導入大改款的Ford Tourneo Custom福特旅行家商旅車，一口氣導入4款車型，入手價150萬元有找。

新導入的Kombi Trend6人座車型，建議售價149.8萬元、Kombi Trend9人座車型，建議售價156.8萬元、Kombi Limited8人座車型，建議售價164.8萬元、Bus Titanium8人座車型，建議售價182.8萬元。

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福特六和汽車表示，目前在手訂單已達500~600張，多數是已經等待1年不離不棄的客戶，由於戰爭仍影響部份供應鏈，將積極向原廠爭取配額，滿足台灣消費者需求。

全新福特旅行家以多元車型設定、尊榮科技化的內外觀設定、全面升級的車用及安全配備、節能與動能兼具的柴油動能科技以及高度靈活的座椅調整機能。

採用全新底盤設計，車身尺碼來到長5450mm、寬2032mm、高1969mm、軸距3500mm，受惠於車身長度、軸距提升，以及縮短前懸設計，讓福特旅行家可輕鬆應對台灣多數室內停車場的入口高度2公尺限制。

全新的福特旅行家搭載8吋全彩液晶智慧多功能儀錶板，中控台則是以搭載SYNC 4娛樂通訊整合系統的13吋LCD全彩觸控螢幕作為核心，整合車室按鈕與無線Apple CarPlay及Android Auto智慧手機連結功能。

同時，將排檔撥桿移至方向盤機柱後方，搭配全新導入的EPB按鍵式電子手煞車，使前艙整體車室格具更顯大器、簡潔且便利移動。

福特旅行家Kombi Limited8人座車型更升級左右獨立雙域恆溫空調系統、Keyless車門啟閉系統；旗艦車款Bus Titanium則是追加3區恆溫空調、雙前座8向電動調整／4向電動腰靠、B&O環艙音響系統（15支揚聲器）、Qi手機無線充電等多項豪華配備。

同時因應車型不同，提供對開式尾門／上掀式尾門兩種設定，搭配Kombi車型1848至5940L及Bus車型1534至5,908L的行李廂容積。

全車系皆搭載完整主被動安全輔助科技，內建ACC S&G全速域定速巡航調節系統、TSR道路標誌識別輔助、PCA前向碰撞預警、AEB全速域輔助煞停。

CTA倒車來車警示、RBA倒車煞車輔助、倒車顯影輔助、BLIS視覺盲點偵測、LDW／LKA車道偏移警示及輔助、ESA閃避撞轉向輔助等配備。

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