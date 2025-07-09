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全球首家！輝達飆漲刷天價 市值正式突破4兆美元大關

2025/07/09 22:28

全球首家！輝達飆漲刷天價，市值正式突破4兆美元大關（路透）全球首家！輝達飆漲刷天價，市值正式突破4兆美元大關（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球首家市值突破4兆美元，輝達受益於全球對AI計算能力的爆發式需求，華爾街將將其目標價上調到250美元，在利多加持下，輝達週三股價開高，漲2.62%，股價飆至164.42美元，再刷新天價，在輝達股價登高下，市值直接突破4兆美元，衝抵4兆118億美元，成為全球首家市值突破4兆美元大關的公司。

值得注意的是，目前輝達市值已經超過英國（3.57兆美元）、法國（2.36兆美元）、德國（2.28兆美元）等國家的股票總市值。

目前，輝達穩居全球市值第1，而微軟則以3.99兆美元緊跟在後，蘋果則以3.14兆美元位居第3。

外媒報導，輝達市值在過去4年中幾乎增長了8倍，從2021年的約5000億美元飆升至當前水平。

其市值飆升，主要得益於全球對AI計算能力的爆發式需求，微軟、亞馬遜等科技巨頭競相建設數據中心，對輝達高端AI芯片產生了持續強勁的需求。

此外，市場對美國限制政策擔憂的放緩，以及花旗等機構上調其業績預期，也為輝達市值增長提供了助力。

另外，近日Loop Capital分析師Ananda Baruah對輝達給出了華爾街最高的目標價，從175美元上調至250美元，對應市值約為6兆美元。

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