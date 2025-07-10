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獨家》 台灣土地現值破134兆 是GDP的5倍

2025/07/10 07:00

各縣市中，台北市公告現值總額最高、今年超過34兆元。（記者徐義平攝）各縣市中，台北市公告現值總額最高、今年超過34兆元。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕過去幾年房價、地價飆漲，不但帶動有房地產民眾的資產增值，更令人好奇整個台灣的土地現值是多少；根據內政部地政司最新發布，今年台灣公告土地現值總額超過134兆元，相較去年還多出6.32兆元、增幅近5%。

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，全台公告土地現值總額約為台股總市值一倍，約是GDP總額的5倍，為國人擁有最高額的財富項目。然而，多數國人只是「坐在金礦上」，鮮少活化或交易，導致周轉率偏低且持續下降，同時也因巨額財富衍生詐騙等嚴峻問題。

至於，22縣市中則以台北市公告現值總額最高、今年超過34兆元，第二名則是新北市、逾22兆元，光是雙北市合計土地現值總額就超過56兆元、占全台土地現值比重超過4成、約41.79%。第三名則是台中市，今年公告現值總額約14.46兆元，另外，桃園市與高雄市今年度的公告現值總額則均貼近13兆元。

雙北現值超過56兆元

反觀六都以外，今年度公告現值總額最高的則是彰化縣、約3.86兆元，超越新竹縣的3.35兆元以及新竹市的2.35兆元。而今年度公告現值總額最低的縣市則為連江縣、超過281億元，房產業者指出，連江縣是22縣市中面積最小的區域、僅3037公頃，加上地理位置的因素，才會成為全台公告現值最低的縣市。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，公告土地現值是直轄市或縣市政府對轄區內土地，每年1月1日公告的當年公訂價格，作為土地移轉、設定典權時申報現值的參考，以及政府課徵土地增值稅、遺產稅、贈與稅的依據，在實價登錄、房地合一稅實施之前，是最重要評估不動產資產價格的依據。

雙北市因為產業、人口集中，都市開發、公共建設之資本化程度最高，因此房地產價值最高，所以公告現值佔比也最大。相對來說，連江縣有軍事禁建、保安林地、都市計畫禁建、酒廠專用、宗教專用、養殖、古蹟保存區、水源水質水量保護、生態保育、自然保育、野生動物保護區等開發限制，使用收益、持有移轉都受限，因此公告土地現值最低。＃

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