台股添活水! 台積電今發放現金股利1166億元

晶圓代工龍頭廠台積電（2330）去年第四季現金股利4.5元於今（10）日發放給股東，共發放超過千億元現金，達1166.97億元，下次將邁向配發現金股利5元。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）去年第四季現金股利4.5元於今（10）日發放給股東，共發放超過千億元現金，達1166.97億元，下次將邁向配發現金股利5元。

台積電去年第四季盈餘配發4.5元現金股利，於6月12日除息，因除息前股價拉高，加上國際情勢動盪，經歷10個交易日才順利填息。

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台積電的股利政策採持續性且穩定增加，每季發放的現金股利不低於前一季，每一年也不低於前一年。近二年為每二季即穩定增現金股利，下季將配發現金股利5元。

台積電創辦人張忠謀在2018年6月退休前持有1.25億股，若退休後未處分手中持股，估將入袋約5.62億元；董事長暨總裁魏哲家持有682萬5134股，將有3071萬元入袋；前董事長劉德音2024年6月退休時持有台積電1291萬餘股，估將有5809萬現金股利。

行政院國發基金管理會持有台積電16.537億股，估計將入帳74.41億元。

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