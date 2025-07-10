跟著輝達一起發財 美超微CEO梁見後：擴大歐洲投資布局

「美超微」（Super Micro）台裔共同創辦人梁見後說，公司計畫增加在歐洲的投資，包括擴大歐洲地區AI伺服器的生產。（彭博資料照）

吳裕堯／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國伺服器大廠「美超微」（Super Micro）台裔共同創辦人梁見後，在CNBC於7月9日播出的專訪中說，公司計畫增加在歐洲的投資，包括擴大歐洲地區AI伺服器的生產。

美超微所銷售的伺服器搭載輝達（Nvidia）晶片，對於訓練和執行巨大AI模型的關鍵設備，該公司在荷蘭已有生產基地，但可能在其他地方擴廠。

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梁見後說：「由於歐洲的需求成長非常快，因此我已經做出決定，將增加歐洲投資的計畫，包括生產布局。這種需求是全球性的，這個需求在未來許多年將繼續改善。」

輝達執行長黃仁勳6月11日到14日訪問歐洲多國，簽署基礎設施協議。他也呼籲歐洲擴大運算能力。

隨著OpenAI的聊天機器人ChatGPT推高輝達晶片的需求，美超微的業績也跟著水漲船高，股價在2024年3月13日創下118.81美元的最高收盤價。但因市場擔憂美超微的會計和財務報告，7月9日其股價收在48.69美元，較歷史高點回跌59%。但美超微今年2月已提交了2024年延期的財務報告，緩解了這些疑慮。

今年5月美超微發布本季弱於預期的財測，引發外界對其產品需求的疑慮。但梁見後淡化這個疑慮，強調「我們的成長率仍保持強勁，因為我們持續提升核心技術，並擴大業務範圍，所以未來的成長空間仍將非常巨大」。

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