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新光銀工會向彭金隆陳情：員工安置計畫談妥後 「新新併」才可送件

2024/10/16 19:45

新光銀行工會在全金總陪同下，金向金管會陳情書，要求2金控須與工會談妥員工安置計畫。圖為工會理事長李孟庭。（記者王孟倫攝）新光銀行工會在全金總陪同下，金向金管會陳情書，要求2金控須與工會談妥員工安置計畫。圖為工會理事長李孟庭。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕新光銀行工會今天（16日）在全國金融業工會聯合總會（全金總）陪同下，赴金管會向主委彭金隆面對面進行溝通，並遞上工會陳情書，主張台新金、新光金必須與勞方進行三方會談，並談妥員工安置計畫之條件後，才可以提交「新新併」申請文件，而非由資方單一片面安排。

金管會今天也承諾，未來兩家金控正式遞件後，會以最高標準去檢視員工安置計畫，以確保合併過程中，勞資雙方是和諧溝通互動。

「新新併」在10月9日兩家金控已經分別召開股臨會通過，不過，何時要送件給金管會審查，還有一關要先通過，就是資方與勞方完成相關權益的協商；日前，新光金曾透露預計在10月底，台新金則表示，這部分要尊重金管會，在主管機關指導下，一切備妥後才會送件。

首先，新光銀工會理事長李孟庭透露，上週五（10月11日）新光金的公司副總兼發言人、人資長等，曾經邀他前往新光金總部會面，並轉達公司方面已經舉行六次會議商討「員工安置計畫」，但他直言，會議並無勞方代表或工會成員與會，亦不見任何會議紀錄，這與公司高層一直宣稱，「一直在與員工溝通」的說辭矛盾不一。

他表示，工會希望金管會可以持續追蹤新光金與工會協商「員工安置計畫」之進程，確保資方確實與員工溝通對話。

其次，李孟庭表示，根據2022年「金管銀法字第1110273783號書函」，金融機構申請合併時，應提具妥善「員工安置計畫」，並檢附與工會協商之會議紀錄；事實上，至今天10月16日止，新光及台新兩金控未與本工會商談「員工安置計畫」之任何具體內容，卻持續對外廣為宣傳，新新併要何時送件金管會審查。

李孟庭質疑，公司的作法似有違反上述規定之虞，因此，希望金管會依法審慎評估本案後續影響，並確保行政程序無遺。

「審酌本案規模，遠超近期其他金融機構合併案！」李孟庭說，新光金旗下子公司不論營運規模、員工僱傭性質、薪酬制度、福利措施與合併後實質存續之各子公司皆迥異，單一「員工安置計畫」不適用於全體金控員工；因此，工會主張應依各子公司具體情況，分別訂定「員工安置計畫」，以保障新光金控旗下員工之工作權。

對此，李孟庭呼籲，金管會及勞動部應立即要求兩家金控公司，絕不可任由尚無工會的新光金控子公司，以勞資會議決議形式，單方片面決定「員工安置計畫」內容後，再藉此強逼本工會接受，甚至，以此為由、拒絕與本工會進行實質協商。

此外，李孟庭強調，台新金已表明，將先進行「金控」之合併，而後「子公司」依時程接續啟動合併計畫。不過，新光銀工會主張，雙方兩家金控仍應於所有子公司安置條件均談妥後，始得提交文件，避免其藐視正當行政程序，巧以金控之合併結果影響子公司合併之准駁，以實質保障子公司全體員工之權益。

新光銀行工會自9月19日 成立，截至上週已有2600多名公司員工申請入會，本週預估可超過2800人，約占新光銀員工總數7成5。

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