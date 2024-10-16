美媒：台積電為蘋果製造美國晶片 成功故事好兆頭、未來還有1挑戰

對台積電來說，在美營運步入正軌是一個成功的故事，更是關鍵的一步。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美媒《商業內幕》（Business Insider）指出，據知情人士稱，台積電已開始在美國鳳凰城工廠為蘋果生產晶片，這項發展對美國半導體產業未來是個好兆頭，也標誌著美國半導體大賭注的轉變，對台積電來說，在美營運步入正軌是一個成功的故事，更是關鍵的一步。不過，未來台積電在亞利桑那州仍須面臨人員配備和建造方面的多項挑戰。

過去幾年，美國生產更多半導體晶片的努力遇到一些挑戰，但趨勢可能正在扭轉。

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兩位知情人士告訴《商業內幕》，台積電已開始在鳳凰城半導體晶片工廠之一為蘋果生產A16晶片。一位知情人士表示，即使尚未達到全面生產水準。駐台灣的獨立記者高燦鳴（Tim Culpan ）9月首次報導了這一消息。高燦鳴稱，這些晶片的「生產量雖小，但數量可觀」， 標誌著台積電重大發展，並創造數千個就業機會。

台積電發言人拒絕就美國與蘋果的合作發表評論。當被問及第一座晶片工廠的進展時，台積電表示，該項目「正在按計劃進行，進展良好」，預計將在2025年上半年全面投入營運。

半導體研究和諮詢公司SemiAnalysis的首席分析師帕特爾（Dylan Patel）表示，蘋果在美國本土的晶片生產是一個重要的里程碑。「儘管早期有很多負面報導，但這表明晶圓廠正在步入正軌，並按預期營運，這是一個成功的故事」。

布魯金斯學會高級研究員馬克·穆羅（Mark Muro）表示，開始生產A16晶片，對於蘋果與台積電的合作來說是一個非常正面的訊號。他表示：「這表明蘋果對美國的新工廠有足夠的信心，可以直接在美國生產其最先進的行動處理器」。

台積電在亞利桑那州的投資並不總是一帆風順。去年，台積電宣布將其第一座亞利桑那工廠的正式開業時間從2024年推遲到2025年。管理和安全問題也讓台積電在亞利桑那州的建築工人感到有些沮喪。管理方面的挑戰加劇施工延誤，有些人指責該公司違反安全規定。

知情人士稱，台積電已開始在美國鳳凰城工廠為蘋果生產晶片，這項發展對美國半導體產業未來是個好兆頭。（彭博）

帕特爾表示，台積電生產蘋果晶片對於希望在該行業找到工作的美國人來說是個好消息，這是因為台積電的早期成功表明它將繼續在美國投資。

帕特爾稱：這不僅推動了台積電的就業增長，而且推動了整個生態系統的就業增長；雖然現代晶圓廠並不是特別勞動密集型，但它們需要高技能的工人，並且將營運數十年，意味著正在創造許多高品質、長期的就業機會。

展望未來，台積電等晶片製造商一旦滿載運轉，將面臨另一個挑戰：「尋找工人」。

根據半導體產業協會去年發布的報告，到2030年，美國半導體產業將面臨6.7萬名工人短缺，其中包括技術人員、電腦科學家和工程師。不過，帕特爾表示，預期勞動力挑戰不會對台積電的生產產生具體影響。

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