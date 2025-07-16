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英特爾CEO「一句話」敲響AI訓練晶片喪鐘 輝達過於強大難以追趕

2025/07/16 22:10

英特爾似乎已放棄在AI加速器晶片市場與輝達直接競爭。（示意圖，取自網路）英特爾似乎已放棄在AI加速器晶片市場與輝達直接競爭。（示意圖，取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾似乎已放棄在AI加速器晶片市場與輝達直接競爭。執行長陳立武的一句話：「我認為在人工智慧訓練方面，我們為時已晚」，敲響該公司或許將永久退出人工智慧晶片訓練市場的喪鐘。

英特爾的Gaudi系列AI晶片曾經前景光明，但不成熟的軟體和不為人所知的架構最終注定英特爾旗艦AI產品失敗。公司後來放棄原本計劃作為Gaudi 3的繼任產品、更傳統的GPU的Falcon Shores，轉而將重點轉向機架級解決方案。

美國《俄勒岡人報》的報導暗示，英特爾現在可能正在進一步撤退。執行長陳立武在最近一次面向員工的廣播中，在公司著手實施扭虧為盈計畫之際，披露了一些殘酷的事實。其中一句話似乎給英特爾的AI晶片計畫敲響喪鐘：「我認為在訓練方面，我們為時已晚。」陳立武指出，輝達的市場地位過於強大，難以追趕。

AI加速器有兩個截然不同的市場。首先是AI訓練，它使用強大的GPU和海量數據，在計算密集型過程中訓練AI模型。 xAI的Grok 3 AI模型使用了由10萬個Nvidia H100 GPU組成的叢集進行訓練。 輝達在AI訓練晶片市場佔據主導地位，部分原因在於其資料中心GPU是目前市面上效能最強大的。

其次是人工智慧推理。一旦人工智慧模型訓練完成，推理就是使用該訓練模型的過程。對於在雲端資料中心運行的最先進的人工智慧模型，推理仍然需要極其強大的GPU和大量超高速記憶體。對於規模較小的人工智慧模型，效能較低的硬體就足夠了。

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