中國國企染指南韓離岸風電計畫 引發國家安全與經濟疑慮

中國國有企業中國能源建設集團（CEEC）作為工程總承包（EPC）商，參與南韓落月島（Nakwol Island）附近海域建設的落月離岸風電計畫，引發爭議。（圖擷取自南韓明雲產業開發公司官網）

〔編譯盧永山／綜合報導〕南韓BusinessKorea報導，中國國有企業中國能源建設集團（CEEC）作為工程總承包（EPC，工程、採購和營造）商，參與南韓的離岸風電計畫，在南韓引發關切，除了國家安全威脅和國家財富外流等疑慮，外界也擔心離岸風電產業可能像中國佔主導地位的太陽能產業一樣，遭到外國勢力蠶食。

業內人士7月14日透露，CEEC近日在官網宣布：「正以國際聯盟的方式參與南韓全羅南道365百萬瓦級離岸風電EPC計畫，合約金額為105億元人民幣（新台幣430億元）。」由於地理位置和裝置容量相同，業界解讀CEEC承包的是正在靈光郡落月島（Nakwol Island）附近海域建設的落月離岸風電計畫。

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落月計畫由明雲（Myingwoon）產業開發公司開發，泰國私人電力公司B.Grimm Power等公司也參與投資，外界先前臆測中國企業可能深度參與落月計畫，並指B.Grimm Power一直與中國企業保持合作關係。明雲產業開發公司先前否認這些說法，但之後才得知，CEEC已於去年年初公開宣布，已得標落月計畫。

中國國有企業包辦南韓離岸風電的EPC實屬前所未見，業內分析師正密切關注落月計畫，擔心離岸風電產業可能重蹈中國蠶食南韓太陽能產業的覆轍。在國內龐大市場和政府支持下，中國正在全球離岸風電市場中不斷擴張。在南韓能源署選定的2023至2024年9個離岸風電扶植計畫中，其中1個使用了中國製造的風力發電機，其餘計畫所使用的風力發電機將採用外國製造，但其中2個計劃的風力發電機來自中國。

中國業界一直關注南韓蓬勃發展的離岸風電市場，並已透過像南韓國內組裝企業供應設備和零件，以及「重新貼牌」等間接方式，在南韓市場站穩了腳跟。

一個典型例子是韓光（Hanbit）風力發電計畫。該計畫位於全羅南道靈光郡附近海域，裝置容量為344百萬瓦，投資金額2.2兆韓元（新台幣464.2億元）。儘管該計畫打算使用國產風力發電機，但據了解只有組裝工作在南韓完成，葉片、控制系統和感應器等關鍵零件都將在中國製造。引發外界批評，這些關鍵零件在南韓「重新貼牌」，以規避各種法規和認證評估。

批評人士指出，由於離岸風電的性質，將合約授予中國公司可能使南韓面臨國家安全威脅，這是因為海底電纜在安裝過程中，海床地形、水深和海底路線等敏感資訊可能會被中國取得。

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