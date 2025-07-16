美批准輝達H20晶片賣中國 黃仁勳：重啟供應鏈須耗時9個月

黃仁勳表示，重啟H20晶片供應鏈將耗時9個月。（路透資料照）

〔編譯魏國金／台北報導〕《金融時報》報導，美國政府批准輝達出售H20晶片給中國。輝達執行長黃仁勳16日說，一旦中國客戶的訂單湧入，公司最終將決定是否重啟前一代Hopper架構的生產，H20是以Hopper繪圖處理器（GPU）架構，針對中國市場而設計的降規版人工智慧（AI）晶片。他說，整個供應鏈的恢復須耗時9個月。

黃仁勳在北京說，輝達尚未取得華府重新出貨H20產品的出口許可，但他預料相關文件「很快就會核發」。

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由於川普升高對先進晶片的出口管制，導致輝達有大量的H20庫存無法出貨，輝達第2季做了近45億美元的庫存減損。事實上在2022年，美國已禁止輝達出售其最先進晶片給中國。

黃仁勳16日沒有具體回答已獲得中國客戶多少訂單，以及何時恢復在中國的晶片銷售，但坦承H20不是輝達最佳的產品，但仍能用於訓練AI模型。

他說，「客戶的舊訂單已取消，他們的需求或許已改變，我們必須啟動供應鏈」，他補充，整個程序需耗費9個月。

黃仁勳16日也對美國財經媒體CNBC說，美國政府仍在處理輝達出售中國晶片的許可事宜，而輝達將須重啟其供應鏈，整個過程可能須耗時9個月。

他說，「我希望將比H20更先進的晶片輸入中國，原因是技術總是不斷推進」。多年之後，將有越來越好的技術可以取得，「我認為，隨著與時推移，我們獲准在中國銷售越來越好的產品是合理的」。

美國商務部長盧特尼克15日說，准許輝達出售H20晶片是美國與中國談判代表近期在倫敦與日內瓦貿易會談時達成的部份協議。

黃仁勳16日說，「一週前我去華府，告訴川普總統及其內閣閣員我要來中國，他們祝我旅途愉快。我沒有改變總統的想法，這完全取決於美國政府與中國政府的磋商」。

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