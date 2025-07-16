學AI賺外快！美調查揭「7個」AI熱門課程 年收入可多176萬

外媒調查，有7門熱門AI線上課程，學會後可助每月增加5000美元的額外收入。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在高通膨、高房價的時代，美國勞工的平均年薪為6.2萬美元（約新台幣181.9萬），但這樣的收入往往只夠「勉強過活」。不過，許多懂得運用AI工具的工作者，不僅靠著這波浪潮將年收入翻倍，若學會雇主非常需要的AI人工智慧技能，更可建立穩定的副業，每月額外賺取高達5000美元（新台幣14.6萬元，年收入約增176萬元）。

《Forbes》指出，以下7門線上AI課程，平均每天花30至60分鐘學習，最快30天就能接到案子、開始賺錢。其中，適合初學者的有三款AI課程，包括Microsoft GitHub 的AI入門課程，以及Codecademy：建立機器學習模型技能路徑，與Google Cloud：生成式AI入門課程。

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其中，Microsoft GitHub 的AI入門課程，這專為初學者設計，幫助學員從零開始理解AI原理，可應用在接案流程優化、諮詢服務等多元領域。

Codecademy：建立機器學習模型技能路徑，是針對新手打造的實作課程，學成後可於Upwork、Fiverr等平台接案，提供模型建置服務。

Google Cloud：生成式AI入門課程，適合對AI創業有興趣的新手，是了解AI商業應用場景的第一步。

至於中級專業人士，該文也建議2款AI課程。其中，IBM x Coursera：神經網路與PyTorch，這可用來打造自有產品或提供客製化AI工具開發服務。密西根大學Python應用機器學習，則可深入理解機器學習邏輯，為AI顧問及諮詢工作奠定技術基礎。

最後，Prompt Engineer 認證課程（Blockchain Council）是學習如何設計高效的AI對話提示，成為接案市場中最搶手的新技能之一，適合已有科技背景的進階者。以及Udacity電腦視覺Nano Degree計畫，這可訓練資料標註、開發中小企業專用的電腦視覺應用，也是進階使用者創業的最佳跳板。

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