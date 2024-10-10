康舒9月營收創近1年高點 前3季業績寫歷史新猷

康舒9月營收創近12個月新高。（康舒提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器廠康舒（6282）受惠於併購OmniOn Power（立卬），助攻營收規模持續擴大，9月營收31.96億元，創近12個月新高，同時寫下歷史第3高紀錄，且在營運逐季成長之下，第3季營收達到今年單季高點，前3季累計營收也寫下歷史同期新猷。

康舒持續優化產品組合，強化非消費性電源產品的業績貢獻，9月營收31.96億元，月增15.3%，由於去年同期創下歷史單月新高紀錄，對比之下單月衰退14.1%；整體第3季營收84.57億元，季增6.52%、年減10.85%；前3季營收累計為235.81億元、年增18.76%。

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康舒除了優化既有產品線，同時鎖定電動車充電樁、AI伺服器領域，預計2025年將浮現綜效，此外，有鑑於近年全球興起淨零碳排趨勢，康舒現已瞄準企業客戶需求，打造一站式解決方案，以「創能」、「節能」和「用能」3大策略主軸，建構太陽能電廠、減碳服務與綠電媒合的三大淨零支柱，協助企業實現低碳轉型目標。

康舒新能源本部長陳國隆表示，在創能設備建置面，康舒已累積數十座太陽能電廠實績，類型涵蓋屋頂型、地面型、水域型和漁電共生各類型場域，強化太陽能光電系統、工程品質及成本競爭力，在取得自有太陽能光電設施經濟效益的同時，也兼顧企業減碳需求。

陳國隆提到，康舒在「創能」、「節能」之外，「用能」方面則具備綠電供給專案服務，為企業訂製成本最佳化的綠電採購方案，並以完善內控機制確保長期綠電轉供的履約能力，致力於提供企業穩定的綠電，也積極透過綠電售電平台進行綠電需求媒合，以滿足日益增加的綠電需求。

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