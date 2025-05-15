斯泰蘭蒂斯警告：西方車廠在中國恐被淘汰

斯泰蘭蒂斯警告，西方品牌在中國可能沒有未來。（美聯社資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕汽車大廠斯泰蘭蒂斯（Stellantis）警告，隨著中國本土汽車製造商逐漸蠶食德國福斯（Volkswagen）、日本豐田（Toyota）等外國車廠在中國市場的最後一席之地，西方品牌在中國可能沒有未來。

《金融時報》報導，斯泰蘭蒂斯亞太、中東和非洲地區營運長皮卡特（Maxime Picat）接受訪問時，被問到西方汽車集團是否能夠與中國本土品牌競爭時，皮卡特稱自己不是一個相當樂觀的人，因此並不看好。皮卡特是斯泰蘭蒂斯集團下任執行長的候選人之一。

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在中國，本土品牌已從外國汽車製造商手中奪走了電動車和大型汽車領域的大量市場佔額，僅剩豐田、福斯等品牌仍在銷售大量中型燃油車，所謂的「C級車」。

皮卡特在《金融時報》舉行的「汽車未來」高峰會上表示，自己對於現況感到震驚。皮卡特指出，本土品牌在所有汽車領域都發動了不斷擴大的攻勢。在代表著西方汽車製造商只能繼續佔據C級燃油車市場，而且這種情況恐怕不會持續太久。

皮卡特表示，如果回顧這幾年發生的情況，會發現外國車市佔下滑的趨勢非常明顯，西方汽車製造商很難在中國保持地位。

包括斯泰蘭蒂斯在內的許多西方公司，在激烈的競爭和慘烈的價格戰後，逐漸退出中國，但福斯卻加倍押注這個長期以來一直是利潤來源的市場。

福斯、豐田和其他外國品牌都採取了「中國為中國」的策略，試圖贏回那些已轉向購買本土那些價格更實惠、技術更高的電動車消費者，去年，福斯宣佈在中國追加投資25億美元（約新台幣7553.7億元）。

今年前2個月，外國品牌在中國汽車市場的市佔率為32％，相較於2020年的64％已腰斬。上海顧問公司Automobility數據顯示，比亞迪（BYD）已超越福斯，成為長期保持的最暢銷品牌定位。但福斯和豐田仍是中國最大燃油車廠，總計34％的市佔。

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