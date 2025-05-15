「台積電可以買了」!美媒透露「這數據」比輝達更具吸引力

美媒指稱，相較輝達，目前台積電的估值顯得更具吸引力。（彭博）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕面對美國不確定政策的背景下，台積電（TSM）展現出長期投資價值。美國科技媒體《The Information》發布一篇最新文章指稱「台積電可以買了」，所持的理由是台積電的結構性優勢可能被投資人低估，相較於輝達30倍的前瞻本益比，台積電15.7倍的本益比顯得更具吸引力。

美媒表示，台積電的技術護城河是其核心競爭力，且輝達的晶片製造則離不開台積電的支援。從長期投資的角度來看，儘管台積電面臨地緣政治風險，但其在人工智慧領域的關鍵地位，台積電展現出比輝達更具吸引力的佈局價值。

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據報導，川普本周宣布暫停貿易爭端，市場情緒回暖，帶動晶片股反彈，台積電在一週內漲幅近9%。但以這2家公司年內的累積跌幅仍超過標普500指數，反映出市場對半導體板塊的集體估值修正。

《The Information》認為，台積電的結構性優勢可能被投資人低估。以目前台積電的估值水準、關稅政策影響有限以及產業競爭格局的演變，共同構成了其利好因素。

新紀元基金創辦人理查德 · 亞爾茨指出，考慮到台積電未來五年的成長動能，其當前估值完全具備投資價值。儘管輝達因更高的利潤率享有估值溢價，但台積電在產業生態中佔據更基礎性的戰略地位。

桑伯格投資管理公司指出，若認可人工智慧將引發全球性變革，那麼所有AI晶片都需透過製造環節落地，台積電正是目前唯一具備大規模先進製程量產能力的供應商。

即便美國最終實施相關稅率，對台積電的影響將較為有限。因為台積電所生產的晶片是AI資料中心不可或缺的基礎硬體，這種「不可替代性」使其具備較強的抗壓性。

台積電在4月17日的財報會議中強調，主要AI客戶的訂單需求穩定，並維持2025年AI晶片收入翻倍的預期。

產業動態也釋放出正面訊號，微軟 （MSFT-US）、Alphabet（GOOGL-US）、Meta（META-US） 等 AI 技術主導企業近期均承諾維持今年的研發投入力度，這為台積電的訂單成長提供了持續性支撐。財務數據顯示，台積電 4 月營收突破 110 億美元，年增 48%，預計未來五年將維持近 20% 的年複合成長率。

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