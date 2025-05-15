晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

「台積電可以買了」!美媒透露「這數據」比輝達更具吸引力

2025/05/15 10:43

美媒指稱，相較輝達，目前台積電的估值顯得更具吸引力。（彭博）美媒指稱，相較輝達，目前台積電的估值顯得更具吸引力。（彭博）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕面對美國不確定政策的背景下，台積電（TSM）展現出長期投資價值。美國科技媒體《The Information》發布一篇最新文章指稱「台積電可以買了」，所持的理由是台積電的結構性優勢可能被投資人低估，相較於輝達30倍的前瞻本益比，台積電15.7倍的本益比顯得更具吸引力。

美媒表示，台積電的技術護城河是其核心競爭力，且輝達的晶片製造則離不開台積電的支援。從長期投資的角度來看，儘管台積電面臨地緣政治風險，但其在人工智慧領域的關鍵地位，台積電展現出比輝達更具吸引力的佈局價值。

據報導，川普本周宣布暫停貿易爭端，市場情緒回暖，帶動晶片股反彈，台積電在一週內漲幅近9%。但以這2家公司年內的累積跌幅仍超過標普500指數，反映出市場對半導體板塊的集體估值修正。

《The Information》認為，台積電的結構性優勢可能被投資人低估。以目前台積電的估值水準、關稅政策影響有限以及產業競爭格局的演變，共同構成了其利好因素。

新紀元基金創辦人理查德 · 亞爾茨指出，考慮到台積電未來五年的成長動能，其當前估值完全具備投資價值。儘管輝達因更高的利潤率享有估值溢價，但台積電在產業生態中佔據更基礎性的戰略地位。

桑伯格投資管理公司指出，若認可人工智慧將引發全球性變革，那麼所有AI晶片都需透過製造環節落地，台積電正是目前唯一具備大規模先進製程量產能力的供應商。

即便美國最終實施相關稅率，對台積電的影響將較為有限。因為台積電所生產的晶片是AI資料中心不可或缺的基礎硬體，這種「不可替代性」使其具備較強的抗壓性。

台積電在4月17日的財報會議中強調，主要AI客戶的訂單需求穩定，並維持2025年AI晶片收入翻倍的預期。

產業動態也釋放出正面訊號，微軟 （MSFT-US）、Alphabet（GOOGL-US）、Meta（META-US） 等 AI 技術主導企業近期均承諾維持今年的研發投入力度，這為台積電的訂單成長提供了持續性支撐。財務數據顯示，台積電 4 月營收突破 110 億美元，年增 48%，預計未來五年將維持近 20% 的年複合成長率。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財