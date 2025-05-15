晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

美韓密會曝光！傳已討論匯率政策 韓元應聲升值

2025/05/15 10:00

據知情人士透露，南韓和美國在5月初討論了外匯政策，並同意繼續談判。（彭博）據知情人士透露，南韓和美國在5月初討論了外匯政策，並同意繼續談判。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕據知情人士透露，南韓和美國在5月初討論了外匯政策，並同意繼續談判。此事加深了市場猜測，也就是美國總統川普傾向弱勢美元，並將施壓其他國家讓其貨幣升值，以換取與美國達成貿易協議。

上述消息傳出後，韓元兌美元匯率在週三夜間交易時段，一度升破1400韓元大關，至1美元兌1390韓元左右的水準，不過之後又有外媒消息傳出，美國官員在與全球各國進行貿易談判時，並不打算把匯率政策承諾納入協議之中，這使韓元週四（15日）開盤轉貶，以1美元兌1410.9韓元開出。

台北時間上午10點，韓元匯率報1402.25兌1美元，升值0.36%。

《彭博》週三（14日）報導，知情人士指出，南韓財政部副部長崔志榮（Choi Ji-young，音譯） 與美國財政部助理部長卡普羅斯（Robert Kaproth） ，於5月5日在義大利米蘭舉行會談，就各自管理外匯市場的原則相互理解，並繼續就外匯政策進行討論。

今年以來，韓元兌美元已升值約5%，反映美元整體走弱的趨勢。

南韓財政部發言人之後證實，崔志榮當天確實有和卡普羅斯舉行了會談，但拒絕進一步透露更多細節。

川普與其政府官員長期主張，亞洲貨幣對美元的疲弱為該地區出口商帶來不公平的競爭優勢，使市場押注外國政府若希望與美國展開貿易談判，將需允許甚至鼓勵其匯率升值。

紐約銀行亞洲宏觀與投資策略主管米特拉 （Aninda Mitra） 表示，「這是一項相當重要的訊號，為交易員押注韓元走強提供了更多理由。」丹斯克銀行（Danske Bank）分析師薩拉夫（Mohamad Al-Saraf）則表示，美韓會談的消息，加劇了市場對川普政府可能轉向弱勢美元立場的擔憂。

美國財政部於2024年11月將南韓列入匯率操縱國觀察名單，其他國家還有中國、日本和台灣等。另外在2024年底，南韓當局曾買入韓元以阻止其對強勢美元的貶值，當時擔任南韓總統的尹錫悅短暫實施戒嚴，引發南韓資產拋售潮。

新韓銀行（Shinhan Bank）經濟學家金成宰（Kim Sung-jae，音譯）表示：「關於關稅與匯率政策的不確定性主導市場，每當出現新消息時，匯率就會出現劇烈波動。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財