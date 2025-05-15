美韓密會曝光！傳已討論匯率政策 韓元應聲升值

據知情人士透露，南韓和美國在5月初討論了外匯政策，並同意繼續談判。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕據知情人士透露，南韓和美國在5月初討論了外匯政策，並同意繼續談判。此事加深了市場猜測，也就是美國總統川普傾向弱勢美元，並將施壓其他國家讓其貨幣升值，以換取與美國達成貿易協議。

上述消息傳出後，韓元兌美元匯率在週三夜間交易時段，一度升破1400韓元大關，至1美元兌1390韓元左右的水準，不過之後又有外媒消息傳出，美國官員在與全球各國進行貿易談判時，並不打算把匯率政策承諾納入協議之中，這使韓元週四（15日）開盤轉貶，以1美元兌1410.9韓元開出。

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台北時間上午10點，韓元匯率報1402.25兌1美元，升值0.36%。

《彭博》週三（14日）報導，知情人士指出，南韓財政部副部長崔志榮（Choi Ji-young，音譯） 與美國財政部助理部長卡普羅斯（Robert Kaproth） ，於5月5日在義大利米蘭舉行會談，就各自管理外匯市場的原則相互理解，並繼續就外匯政策進行討論。

今年以來，韓元兌美元已升值約5%，反映美元整體走弱的趨勢。

南韓財政部發言人之後證實，崔志榮當天確實有和卡普羅斯舉行了會談，但拒絕進一步透露更多細節。

川普與其政府官員長期主張，亞洲貨幣對美元的疲弱為該地區出口商帶來不公平的競爭優勢，使市場押注外國政府若希望與美國展開貿易談判，將需允許甚至鼓勵其匯率升值。

紐約銀行亞洲宏觀與投資策略主管米特拉 （Aninda Mitra） 表示，「這是一項相當重要的訊號，為交易員押注韓元走強提供了更多理由。」丹斯克銀行（Danske Bank）分析師薩拉夫（Mohamad Al-Saraf）則表示，美韓會談的消息，加劇了市場對川普政府可能轉向弱勢美元立場的擔憂。

美國財政部於2024年11月將南韓列入匯率操縱國觀察名單，其他國家還有中國、日本和台灣等。另外在2024年底，南韓當局曾買入韓元以阻止其對強勢美元的貶值，當時擔任南韓總統的尹錫悅短暫實施戒嚴，引發南韓資產拋售潮。

新韓銀行（Shinhan Bank）經濟學家金成宰（Kim Sung-jae，音譯）表示：「關於關稅與匯率政策的不確定性主導市場，每當出現新消息時，匯率就會出現劇烈波動。」

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