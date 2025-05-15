川普中東豐收 沙烏地阿美：與美合作金額高達900億美元

沙烏地阿美表示，川普訪問期間，已與美企簽下34項初步協議，總價值可能高達900億美元。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球最大的石油生產商沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco，沙烏地阿美）週三（14日）表示，美國總統川普（Donald Trump）訪問沙烏地阿拉伯之際，公司已與美國主要企業簽下34項初步協議，總價值可能高達900億美元（約新台幣2.72兆元），以深化與美國的商業聯繫。

《路透》報導，隨著利雅德承諾向美國投資6000億美元（約新台幣18.15兆元），1天後，沙烏地阿美就宣佈了這一消息。不過，這家國營石油巨頭列出的多數合作協議都是沒有附加價值的備忘錄。 一些交易先前也已宣佈，例如與NextDecade簽訂為期20年、每年購買120萬噸液化天然氣的協議。

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這些協議凸顯出沙烏地阿拉伯為加強能源夥伴關係和吸引外國投資所做出的努力，沙烏地阿拉伯希望在「願景2030」計劃下，平衡石油主導地位和更廣泛的工業、技術成長。

沙烏地阿美執行長納瑟（Amin Nasser）週二（13日）在利雅德舉行的投資論壇上表示，美國確實是投資的好地方。這場論壇是在川普對波灣地區進行為期4天訪問期間進行，川普舉行了盛大的招待會，並達成一系列商業協議。

沙烏地阿美是沙烏地阿拉伯的經濟支柱，透過石油出口，創造了沙烏地阿拉伯的大部分收入，並為該國野心勃勃的願景2030多元化計劃提供資金。

沙烏地阿美表示，透過該公司達成的這些協議，旨在鞏固與美國公司的長期關係，提高股東價值，並擴大在能源和其他戰略領域的合作。

與科技巨頭輝達（NVIDIA）簽署的備忘錄，旨在建立先進的工業AI基礎設施，包括AI中心、工程和機器人中心以及勞動力培訓計劃；沙烏地阿美也與亞馬遜網路服務公司（AWS）簽署一項非約束性協議，以合作開展數位化轉型和低碳計劃；另外與高通（Qualcomm）簽署備忘錄，重點關注在增強工業網路和AI能力方面的合作。

納瑟聲明表示，沙烏地阿美與美國相關的活動，在過去幾十年中不斷發展，現在包括多個專業的研發、阿瑟港（Port Arthur）莫提瓦煉油廠、新創公司投資，液化天然氣領域的潛在合作，以及正在進行的採購。

除了能源之外，這家國有石油巨頭已成為工業發展、數位轉型和外國投資的重要載體。

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