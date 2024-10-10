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美擬要求分拆 恐威脅Google獲利引擎、AI成長

2024/10/10 09:25

美司法部擬強制要求Google分拆部份業務，分析師表示，恐削弱Google主要獲利引擎，並阻礙該公司在AI領域的發展。（路透）美司法部擬強制要求Google分拆部份業務，分析師表示，恐削弱Google主要獲利引擎，並阻礙該公司在AI領域的發展。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕分析師表示，美國司法部所提出打破Google在搜尋市場主導地位的補救措施，可能會削弱該公司主要獲利引擎，並阻礙其在AI（人工智慧）領域的進步。

《路透》報導，美國司法部認定Google涉及非法壟斷網路搜尋市場，週二（8日）表示，可能會要求法官強制Google分拆部份業務，例如網路瀏覽器Chrome和安卓（Android）作業系統。這只是檢察官正在考慮的眾多解決方案之一。

其他選項包括，禁止Google收集敏感用戶資料，要求公司向競爭對手提供搜尋結果、索引，允許網站選擇不將內容用於訓練AI產品，並要求Google向法院指定的技術委員會報告。

Google母公司Alphabet的投資人今年目睹了多項反壟斷行動，包括週一（7日）要求Google開放應用程式商店的裁決，在司法部考慮要求分拆的消息傳出後，Alphabet週三股價下跌1.5％，收在161.86美元。

司法部提出的補救措施正擊中了Google網路帝國的核心，可能使該公司收入下滑，同時給競爭對手更多的成長空間。D.A. Davidson資深軟體分析師盧里亞（Gil Luria）表示，美國司法部對Google的成功公式進行「反向工程」，並打算拆解他。

盧里亞指出，擬議的隱私、資料補救措施將使Google可能選擇要共享公司收集的所有資料，或是停止收集資料。由於Google可能會選擇前者，這預計將強化競爭對手，並可能創造新的競爭。

分析師也警告，Google已經面臨OpenAI和AI搜尋引擎營運商Perplexity等新創公司的壓力，與AI相關的補救措施，恐進一步打亂Google的業務。研究公司eMarketer的數據顯示，到2025年，Google在美國搜尋廣告市場的市佔預計將降至50％以下，這將是過去十幾年來首次。

投資機構伯恩斯坦（Bernstein）分析師什穆里克（Mark Shmulik）表示，在廣泛的AI之戰當中，Google現在最不需要的就是在綁手綁腳的情況下，對抗監管機構。

但一些產業觀察家和分析師則認為，仍無法確定這些補救措施最終是否會落實，這是美國自1999年針對微軟（Microsoft）的訴訟以來，規模最大的反壟斷行動。

美國科技產業聯盟進步商會（Chamber of Progress）執行長科瓦塞維奇（Adam Kovacevich）表示，司法部正在拋出大量補救措施，看看哪個方法有效，這可能會引發一些關注，但在法律上是不可行的。科瓦塞維奇補充，司法部拋出的補救措施當中，有些已遠遠超出法官裁決範圍，而歷史經驗顯示，過於廣泛的補救措施，無法在上訴程序中存活下來。

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