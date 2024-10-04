經濟部預告產創條例草案 瞄準AI淨零升級、新創募資、技術保護

經濟部預告產創條例修正草案，因要銜接年底落日，法規修正時程緊迫，預告期僅14天。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕產業創新條例（產創條例）第10條之1投資抵減將於今年底屆期，經濟部4日晚間發布新聞稿，預告產創條例部分條文修正草案，修法共有3大方向，協助產業因應人工智慧（AI）與全球淨零排放趨勢，投資抵減金額拉高至18億元，同時也要促進投資新創事業、強化公司對外投資及保護關鍵技術，力拼本會期在立法院三讀。

針對產創第10條之1，經濟部說明，保留現行智慧機械、5G系統及資通安全產品或服務等項目，但增訂人工智慧、節能減碳項目，促進產業運用租稅優惠積極投資；現行適用投資支出金額上限新臺幣10億元提高至18億元，施行期限延長至2029年12月31日，與產創條例其他租稅優惠條文一致。

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有關產創第22條，為避免我國重大關鍵技術外流，將現行公司從事國外投資新臺幣15億元以上一律事前申請核准，修正為公司從事國外投資係投資於特定國家或地區、特定產業或技術或達一定金額以上者，應事前向中央主管機關申請核准，並增訂中央主管機關得全部或一部分不予核准、或為附附款之核准投資之事由。

經濟部也未協助新創事業取得營運發展所需資金，包括第23條之1、第23條之2進行修訂；有限合夥創投事業之實收出資額門檻，由現行3億元調降為1.5億元，其中投資新創事業金額比例提高至50%。另，除現行個人投資設立2年內高風險新創事業公司規定外，增訂個人投資設立2年以上、未滿5年之高風險新創事業公司符合要件者，也得適用本條租稅優惠。

至於第67條之3是增訂「公司未事前申請核准」、「未履行中央主管機關所定附款」，及「已實行投資後其投資之經營始有不予核准投資之事由，經命限期履行、改正或撤回投資，而未履行、改正或撤回投資」之罰則。

經濟部說明，為使產業可於2025年銜接適用，其具急迫性，已召開數場產業座談會，因此預告期間訂為14日（自10月5日至10月18日）。

經濟部將函報行政院及送請立法院審議，拚立法院本會期完成修法程序，除第22條及第67條之3另訂施行日期外，第10條之1、第23條之1及第23條之2可如期於2025年1月1日起施行，協助產業數位及淨零雙軸轉型，促進創業投資事業與新創事業發展。

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