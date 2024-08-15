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印度銀行流動率冠居全球 大型私人銀行離職率5成

2024/08/15 14:00

印度銀行業員工離職率攀升。（路透）印度銀行業員工離職率攀升。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著印度信貸繁榮和經濟強勁成長，印度銀行業正在迅速擴張。隨著越來越多的印度人尋求貸款，部分銀行經理對年輕員工施加巨大壓力，加上基層員工薪資低迷，導致印度銀行業員工透過跳槽提高薪資，離職率也位居全球最高。《彭博》指出，印度最大的私人貸款機構離職率高達50%。

根據一項估計，印度金融業的人員離職率，幾乎是全球平均水平的2倍，並且遠高於美國、日本和德國等其他大國。

印度的金融業複雜且多樣，因印度銀行存款成長落後於信貸成長。因此，傳統銀行、現代金融科技公司、影子銀行之間的競爭逐漸升溫，這些金融機構必須在競爭日益激烈的市場中爭取客戶。

《彭博》指出，印度銀行家高階職位的薪資大幅上漲，已經接近香港和新加坡的水平，但基層員工的薪資仍然很低，加上印度金融業的培訓和職場成長機會稀少，基層員工若想升職和加薪，只能透過跳槽方式。

印度金融機構員工離職率高於市場平均，引起印度儲備銀行（央行）的注意。因為員工離職率高，不僅影響客戶體驗，並損害印度銀行聲譽，增加招募和培訓成本，阻止初階員工跳槽也成為印度金融業的當務之急。

印度儲備銀行行長Shaktikanta Das去年10月表示，央行正在「密切」關注人員流失水平，並組建一個團隊來解決這個問題。

現今，這努力已有進步跡象，近期印度頂尖銀行已將員工離職率降低了6至7個百分點。根據麥格理集團的數據顯示，在過去一年，印度Axis銀行的員工離職率從34.8%下降至28.8%。

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