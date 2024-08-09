陽明貨輪在中國寧波港爆炸！火光濃煙直衝天際 瞬間畫面曝光

陽明動明輪9日下午在中國寧波舟山港的三期碼頭發生爆炸。（圖擷取自x平台帳號Asia Tech）

林浥樺／核稿編輯

相關新聞請見︰

陽明「動明輪」事故原因曝光 中媒揭韓航運公司HMM貨櫃爆炸

陽明證實：貨櫃輪在中國寧波碼頭爆炸 全船人員安全撤離

請繼續往下閱讀...

〔財經頻道／綜合報導〕今（9）日陽明（2609）「動明輪」傳在中國浙江寧波舟山港發生大爆炸，根據中國媒體報導，初步判斷為船上貨櫃發生爆炸，暫無人員傷亡報告。對此，陽明表示，內部正在查證中。

引述中國多方媒體報導，今天下午寧波舟山港的三期碼頭發生爆炸，根據網上曝光的畫面，爆炸點疑似在陽明海運旗下貨櫃輪「動明輪」上的貨櫃，而在爆炸發生當下，濃煙直衝天際，且伴隨著火光，而還有一些碎片跟著飛出。

根據中國媒體從當地權威部門了解，初步判斷為船上的貨櫃發生爆炸，暫無人員傷亡報告。

陽明動明輪9日下午在中國寧波舟山港碼頭發生爆炸。（圖擷取自x平台帳號Asia Tech）

BREAKING: Online videos show an explosion on a ship at a container terminal in #Ningbo, China.

The exact cause is subject to official investigation. pic.twitter.com/ti3cnebJgk — Asia Tech （@asiatechwire） August 9, 2024

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法