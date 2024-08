陽明貨輪在中國寧波港爆炸！火光濃煙直衝天際 瞬間畫面曝光

陽明動明輪9日下午在中國寧波舟山港的三期碼頭發生爆炸。(圖擷取自x平台帳號Asia Tech)

林浥樺/核稿編輯

〔財經頻道/綜合報導〕今(9)日陽明(2609)「動明輪」傳在中國浙江寧波舟山港發生大爆炸,根據中國媒體報導,初步判斷為船上貨櫃發生爆炸,暫無人員傷亡報告。對此,陽明表示,內部正在查證中。

引述中國多方媒體報導,今天下午寧波舟山港的三期碼頭發生爆炸,根據網上曝光的畫面,爆炸點疑似在陽明海運旗下貨櫃輪「動明輪」上的貨櫃,而在爆炸發生當下,濃煙直衝天際,且伴隨著火光,而還有一些碎片跟著飛出。

根據中國媒體從當地權威部門了解,初步判斷為船上的貨櫃發生爆炸,暫無人員傷亡報告。

陽明動明輪9日下午在中國寧波舟山港碼頭發生爆炸。(圖擷取自x平台帳號Asia Tech)

