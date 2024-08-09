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陽明貨輪在中國寧波港爆炸！火光濃煙直衝天際 瞬間畫面曝光

2024/08/09 15:38

陽明動明輪9日下午在中國寧波舟山港的三期碼頭發生爆炸。（圖擷取自x平台帳號Asia Tech）

林浥樺／核稿編輯

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陽明證實：貨櫃輪在中國寧波碼頭爆炸 全船人員安全撤離

〔財經頻道／綜合報導〕今（9）日陽明（2609）「動明輪」傳在中國浙江寧波舟山港發生大爆炸，根據中國媒體報導，初步判斷為船上貨櫃發生爆炸，暫無人員傷亡報告。對此，陽明表示，內部正在查證中。

引述中國多方媒體報導，今天下午寧波舟山港的三期碼頭發生爆炸，根據網上曝光的畫面，爆炸點疑似在陽明海運旗下貨櫃輪「動明輪」上的貨櫃，而在爆炸發生當下，濃煙直衝天際，且伴隨著火光，而還有一些碎片跟著飛出。

根據中國媒體從當地權威部門了解，初步判斷為船上的貨櫃發生爆炸，暫無人員傷亡報告。

陽明動明輪9日下午在中國寧波舟山港碼頭發生爆炸。（圖擷取自x平台帳號Asia Tech）

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