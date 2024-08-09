陽明「動明輪」事故原因曝光 中媒揭韓航運公司HMM貨櫃爆炸

陽明「動明輪」9日下午在中國寧波舟山港碼頭發生爆炸。（圖取中國央視）

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傳陽明貨輪在中國寧波港爆炸！火光濃煙直衝天際 瞬間畫面曝光

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕陽明（2609）「動明輪」9日在中國浙江寧波北崙港區貨櫃碼頭發生大爆炸，根據中媒財新最新披露，這次爆炸的是韓國航運公司HMM的貨櫃，從上海裝運，過境寧波舟山港；貨櫃裝載著危險化學品過氧化物，事故起因是需冷凝危險化學品未插電，導致過熱爆炸。

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財新報導，今日一艘停靠在浙江寧波北崙港區貨櫃碼頭的貨櫃船爆炸。寧波市北崙區緊急管理局工作人員稱，正在核實事故情況，暫未發現人員傷亡。事故船舶名為「YM MOBILITY（動明）」輪，隸屬於陽明海運。2011年建造，載箱量約6600標準箱，船籍為賴比瑞亞。

根據事故現場影片顯示，爆炸發生在9日下午13時46分左右，位置為船舶右側最前端。爆炸發生前，船舶該區域的貨櫃已經出現起火燃燒現象，爆炸產生的火球高達100多公尺，並有貨櫃被拋射到100公尺外。

船舶AIS定位顯示，陽明「動明輪」8月6日凌晨2點抵達上海外高橋港區，裝載完貨櫃後於8月7日凌晨1點多起錨駛往寧波，並在8月9日凌晨4點左右停靠至寧波北崙港區，原計劃在加完燃油後駛往廈門港。

多名貨代人士告訴財新，這次爆炸的是韓國航運公司HMM的貨櫃，從上海裝運，過境寧波舟山港；貨櫃裝載著5.2類危化品過氧化物，事故起因是需冷凝危化品未插電，導致過熱爆炸。目前，HMM已經對客戶發出暫停5.2類危險化學品接貨的通知。

中國貨代人士認為，未來危險化學品上船檢查流程或大幅收緊，並可能影響危險化學品出運。根據中國交通部發布的《危險貨物運輸規則》，危險貨物分為：爆炸品、氧化劑、壓縮氣體和液化氣體、自燃物品、遇水燃燒物品、易燃液體、易燃固體、毒害品、腐蝕物品和放射性物品等10類，5.2類危險物品主要是有機過氧化物。

陽明「動明輪」9日下午在中國寧波舟山港碼頭發生爆炸。（圖擷取自x平台帳號Asia Tech）

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